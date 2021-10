METEO – L’ultima settimana di OTTOBRE inizierebbe con il BEL TEMPO in ITALIA ma con PIOGGE e TEMPORALI al Sud

Bel tempo in Italia ma con infiltrazione umide al Nord

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Campo di alta pressione ancora presente sul Mar Mediterraneo che garantisce stabilità atmosferica, me delle infiltrazioni umide in quota vanno ad interessare il Nord Italia. Tempo dunque stabile con cieli soleggiati al Centro-Sud mentre molte nubi in transito porteranno i cieli ad essere nuvolosi al Nord con anche delle piogge associate specie sulla Liguria. Le temperature sono tornate in media con quelle del periodo e risulteranno gradevoli nelle ore centrali della giornata soprattutto sulle regioni centro-meridionali dove le massime tornano a superare i 20°C.

Cede l’alta pressione nei prossimi giorni

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione tenderà a cedere sul Mediterraneo e un flusso di correnti umide e instabili dai quadranti occidentali o sud-occidentali andranno ad interessare la Penisola Italiana. Questo porterà piogge sparse nei giorni di giovedì e venerdì specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche, mentre il Sud risulterà parzialmente protetto dall’alta pressione con molte nubi in transito me con tempo più asciutto. Le temperature non subiranno grosse variazione mantenendosi in media con quelle del periodo.

Maltempo verso il Sud Italia nei giorni del weekend

Nel corso dei giorni del weekend una vasta saccatura depressionaria associata al vasto vortice di bassa pressione presente sulla Scandinavia raggiungerà il Mediterraneo centrale portando condizioni meteo instabili in Italia. Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano anche la risalita di un minimo al suolo dal continente africano il quale raggiungerà lo Ionio nella giornata di Domenica. In questi giorni avremo piogge sparse al Centro-Sud mentre le condizioni meteo risulteranno più stabili al Nord dove arriveranno anche delle ampie schiarite. Possibili nubifragi nella giornata di domenica tra Puglia, Calabria e Sicilia, proprio a causa della risalita del minimo al suolo africano. Diamo ora uno sguardo alla tendenza meteo per i primi giorni dell’ultima settimana di ottobre.

