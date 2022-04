METEO MAGGIO – Italia nella morsa del CALDO. Siccità protratta anche nel prossimo mese? Le IPOTESI

Condizioni meteo attuali

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! L’Italia è alle prese con un’area d’alta pressione che sta garantendo tempo per lo più stabile e soleggiato; nel corso delle prossime ore non si verificheranno particolari cambiamenti, con un promontorio anticiclonico radicato tra oceano Atlantico ed Europa occidentale. Da nord-est tuttavia incombe un’area di maltempo che sarà complice del peggioramento del fine settimana che vedremo nei paragrafi successivi. Intanto vediamo cosa sta accadendo al sud Italia in queste ore.

Depressione nord-africana apporta nuvolosità al meridione

Osservando l’ultimo scatto satellitare si denota la presenza di nuvolosità piuttosto compatta all’estremo sud: questa sta lambendo specialmente la Sicilia e parte della Sardegna passando dal nord-Africa: qui riscontriamo un’area depressionaria che raggiunge valori al suolo fino a 1005 hPa, che nella giornata di domani potrebbe determinare il transito di deboli piogge sulle Isole Maggiori. La zona di bassa pressione si allontanerà progressivamente verso occidente, per lasciar spazio ad un nuovo peggioramento meteo di cui parleremo nel paragrafo successivo.

Peggioramento nel fine settimana, ecco cosa accadrà

Meteo fine settimana – Modelli che confermano l’arrivo di una saccatura d’aria instabile in quota che porterà qualche pioggia a partire dalla giornata di sabato: questa dovrebbe discendere dall’Europa nord-orientale verso il nostro territorio condizionando il tempo meteorologico dei primi giorni del mese di maggio. Il maltempo si mostrerà dapprima nella giornata di sabato sulle regioni settentrionali; nel giorno della festa dei Lavoratori, ancora condizioni meteo instabili con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi sopratutto sulle zone interne. Ma come si evolverà l’ultimo mese della primavera meteorologica? Andiamo a scoprirlo nell’ultimo paragrafo.

Meteo maggio: indici teleconnettivi propendono per un mese mite e secco, ma non per tutti

Meteo – Il mese di maggio è ormai alle porte e con esso ci avvieremo in maniera definitiva verso la “bella” stagione: quest’anno osservando i principali indici teleconnettivi, potremmo ritrovarci di fronte ad una situazione piuttosto particolare; infatti l’indice AMO al momento debolmente positivo ed un indice NAO neutro dovrebbero favorire il transito delle perturbazioni atlantiche alle medio-alte latitudini europee; l’Italia dunque dovrebbe risultare divisa a metà, con un nord Italia (e più in particolare i settori Alpini e prealpini) con piogge in media o al di sopra della media, ed il resto della penisola con ancora piogge al di sotto delle medie. Per quanto riguarda le temperature non dovrebbero verificarsi particolari scossoni, con valori lievemente al di sopra delle medie del periodo. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

