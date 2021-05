METEO – Settimana ALTALENANTE in ITALIA, con l’eterna lotta tra ANTICICLONE e PERTURBAZIONI atlantiche, chi la spunterà a MAGGIO?

Meteo Italia – situazione barica e sinottica

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando le ultime immagini satellitari si denota la presenza di nuvolosità irregolare sulle zone centrali della penisola, ed un fronte nuvoloso in allontanamento dalle regioni del nord-est che sta apportando ancora piogge sul Friuli Venezia Giulia. L’ultima cartina sinottica mette in chiaro il grande periodo di incertezza meteorologica che stiamo affrontando: una vasta zona di bassa pressione abbraccia l’Europa centro-settentrionale, lambendo i settori più a nord della penisola. Una timida zona di alta pressione raggiunge la penisola Iberica, con un massimo di 1025 hPa, disponendosi da ovest verso est sul basso Atlantico. Un’altra zona di alta pressione si trova ad oriente rispetto ai paesi Scandinavi. Nei prossimi giorni ci attendiamo ulteriori peggioramenti, determinati dall’intrusione di saccature d’aria atlantica in quota.

Settimana instabile caratterizzata da piogge specie al nord

Focus maltempo – Condizioni meteo altalenanti in Italia con nuvolosità in transito a più riprese e instabilità pomeridiana fra oggi e domani sulle regioni del nord Italia. Tra mercoledì e giovedì una nuova saccatura farà irruzione sul nord Italia, con annesso minimo barico al suolo che apporterà piogge e temporali in italia. Al transito instabile, seguirà una piccola rimonta anticiclonica che si farà sentire specialmente sulle regioni del centro-sud Italia tra venerdì ed il weekend. Tutti i dettagli nel prossimo paragrafo.

Un po’ di anticiclone in vista per il prossimo weekend?

Meteo weekend – Nonostante le previsioni a lungo termine, dei centri di calcolo principali, questo mese è risultato particolarmente perturbato con episodi anche di freddo fuori stagione. Nonostante ciò l’anticiclone potrebbe tornare ad affacciarsi nel prossimo fine settimana; le regioni del centro Italia e del meridione potrebbero giovarne, con un ritorno delle temperature in media o appena al di sopra della media. Soltanto al nord Italia, potranno continuare a manifestarsi i temporali pomeridiani, elemento caratteristico di questo periodo dell’anno e della stagione estiva. Questa piccolissima finestra di maltempo potrebbe rappresentare uno specchietto per le allodole, poiché per l’inizio dell’ultima settimana di Maggio, una nuova perturbazione potrebbe affondare sull’Italia.

