METEO MAGGIO – Ultimo mese PRIMAVERILE con TEMPERATURE sopra la media, ecco le PROIEZIONI

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di nuvolosità piuttosto compatta sulle regioni del sud Italia. Questo grazie alla presenza di un’area depressionaria a ridosso del nord-Africa. Nel corso delle ore pomeridiane avremo qualche precipitazione sulla Sicilia e rovescio sulle Alpi occidentali. Un nuovo peggioramento sta per interessare l’Italia, ma vediamo come.

Weekend con un calo di geopotenziali

Meteo – Fine settimana caratterizzato da un calo di geopotenziali dettato dall’arrivo di una saccatura d’aria instabile in quota: nella giornata di domani avremo precipitazioni sparse sulle Alpi con fenomeni nevosi a partire dai 2000-1900 metri; qualche precipitazione sarà possibile anche su Liguria, Piemonte e in serata anche sui settori di pianura di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Quota neve in calo nella notte fin verso i 1600 metri. Domenica instabilità anche sulle regioni centrali con un maggior coinvolgimento dei settori Adriatici grazie alle correnti sud-occidentali in quota. Dopo la festa dei lavoratori, la prima settimana di maggio dovrebbe essere caratterizzata da un vero e proprio assaggio d’estate, ma vediamo i dettagli.

Anticiclone alla riscossa, ecco la tendenza

Tendenza meteo – L’inizio della settimana sarà ancora a tratti instabile, con possibili rovesci pomeridiani dalla seconda metà è atteso un nuovo rinforzo del campo di pressione: i modelli confermano una risalita di un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale sull’Italia per l’esordio di maggio. Questo non solo determinerà un aumento della sabbia in sospensione, ma sarà l’occasione per godere dei primi caldi estivi con punte fino a 30°C specie all’estremo sud. Il mese di maggio a seguire potrebbe essere caratterizzato da temperature al di sopra delle medie, e assenza di piogge ma non per tutti!

Tendenza maggio: gli ultimi dettagli

Meteo – Mese di maggio ormai dietro l’angolo che secondo l’analisi dei principali indici teleconnettivi potrebbe mettere in risalto una fine di primavera ancora mite e secca: infatti l’indice AMO al momento debolmente positivo ed un indice NAO neutro dovrebbero favorire il transito delle perturbazioni atlantiche alle medio-alte latitudini europee; l’Italia dunque dovrebbe risultare divisa a metà, con un nord Italia (e più in particolare i settori Alpini e prealpini) con piogge in media o al di sopra della media, ed il resto della penisola con ancora piogge al di sotto delle medie. Per quanto riguarda le temperature non dovrebbero verificarsi particolari scossoni, con valori lievemente al di sopra delle medie del periodo. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

