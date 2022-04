METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo nel WEEKEND del 1 Maggio, ma non su tutte le regioni. Vediamo dove

Tempo stabile e sole prevalente in Italia

Buongiorno e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Alta pressione ancora estesa sul Mediterraneo ed Europa occidentale porta stabilità sulla Penisola Italiana. Giornata odierna che vedrà quindi cieli piuttosto soleggiati su gran parte delle regioni con temperature di stampo primaverile. Nuvolosità alta in transito sulla Sicilia a causa di correnti umide che scorrono in quota. Sarà possibile anche dell’instabilità pomeridiana sulle zone a ridosso dei rilievi, specie lungo l’arco alpino. Stabilità che è però pronta a lasciare il posto ad un peggioramento meteo.

Piogge in arrivo al Nord nella giornata di sabato

Una saccatura depressionaria con aria più fresca in quota è in movimento dall’Europa centrale verso l’Italia e il Mediterraneo. Nella giornata di domani nuvolosità in arrivo al Nord, specie sul quadrante occidentale e centrale, con precipitazioni nelle ore diurne soprattutto lungo l’arco alpino, Tra la serata e la notte fenomeni in estensione verso la Pianura Padana, ancora asciutto su Romagna, Veneto e Friuli. Al Centro-Sud le condizioni meteo si manterranno invece stabili, con cieli per lo più soleggiati e nuvolosità alta in transito sulle regioni dell’estremo Sud. Temperature che inizieranno a diminuire, specie sulle regioni settentrionali.

Acquazzoni e temporali in arrivo il 1 Maggio in Italia

Nel corso della domenica del Primo Maggio la saccatura depressionaria raggiungerà il Mediterraneo centrale ed un piccolo nucleo di aria fredda in quota transiterà sull’Italia centro-settentrionale, portando un aumento dell’instabilità. Durante la mattinata della Festa dei Lavoratori avremo piogge sparse su Pianura Padana e Triveneto, con qualche fenomeno anche tra Umbria e Marche. Nel corso delle ore pomeridiane acquazzoni e temporali sparsi interesseranno il Triveneto, l’Emilia Romagna e Marche e Abruzzo specie sui settori interni. Fenomeni più sporadici interesseranno anche Umbria, Toscana e Lazio ancora soprattutto nelle zone interne. Più stabile al Sud, ma con possibili fenomeni sulla Sicilia per la risalita di una blanda circolazione depressionaria dal nord Africa. Temperature in generale diminuzione.

Tendenza meteo per la prossima settimana

Nella prima parte della prossima settimana avremo una saccatura depressionaria in allungamento tra Europa centrale e Penisola Iberica. Questa porterà ancora condizioni meteo instabili in Italia specie sulle regioni del Centro-Nord dove non mancheranno acquazzoni e temporali. Nella seconda parte della prossima settimana un piccolo promontorio africano proverà a rimontare sul Mediterraneo portando un aumento termico soprattutto al Sud. Nulla da fare invece per il Nord dove le condizioni meteo resteranno instabili o perturbate.

