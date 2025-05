Meteo – Maggiore stabilità per il prosieguo del Weekend, con temperature in aumento: i dettagli

Instabilità pomeridiana in Italia

L’instabilità pomeridiana contrassegna ancora alcune aree del Paese, tra cui quelle più interne e montuose del Lazio, dove i fenomeni localmente risultano anche intensi e le Alpi nordorientali a causa dell’afflusso di correnti più fresche e perturbate di matrice atlantica. Sul resto della nostra Penisola le condizioni meteo si mantengono relativamente più stabili e asciutte e con temperature che, mediamente, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con qualche rovescio o temporale in attivazione

Mentre un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale determinerà l’esaurimento graduale della fenomenologia attivatasi questo pomeriggio sulle regioni centro-settentrionali in serata, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare all’estremo sud, a causa dell’attivazione di una circolazione depressionaria sulle latitudini più a meridione dello stesso Mediterraneo. Piogge e possibili temporali potranno allora azionarsi tra la Sicilia e la Calabria, in maniera localmente anche intensa.

Migliora entro il mattino di domani

Il peggioramento all’estremo sud sarà tuttavia molto rapido, con le condizioni meteo che miglioreranno a partire già dal mattino di domani domenica 25 maggio, con stabilità e relativo bel tempo praticamente ovunque. Tuttavia, nel pomeriggio qualche isolata eccezione di maltempo potrebbe prendere vita sulle Alpi occidentali stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domenica all’insegna della stabilità e del bel tempo, ma occhio a qualche nota di maltempo sulle Alpi occidentali

La giornata di domani domenica 25 maggio risulterà tendenzialmente stabile e asciutta grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone verso il Mediterraneo che tuttavia non riuscirà ad impedire nella notte il passaggio perturbato di cui prima e, nel pomeriggio, qualche isolato rovescio o temporale sulle Alpi occidentali. Su tutto il resto del Paese non solo i fenomeni saranno assenti, ma i cieli rimarranno perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con temperature peraltro mediamente in aumento rispetto a quanto registrato quest’oggi.

