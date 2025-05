Meteo – Qualche rovescio o temporale si aziona sull’Italia anche nelle prossime ore: i dettagli

Maltempo in atto in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano ancora oggi mediamente perturbate in alcuni settori del Paese, tra cui le aree più interne e montuose del Lazio, dove i fenomeni localmente appaiono anche intensi, e sulle Alpi nordorientali, con attività elettrica. L’afflusso di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica mantiene peraltro le temperature su valori anche inferiori alla media di riferimento in alcuni casi.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale a disposizione già dalla giornata di ieri evidenziava un nuovo peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, soprattutto nelle ore pomeridiane, con il Dipartimento della Protezione Civile che aveva infatti emesso un’allerta valida per alcune aree dello stivale per la giornata odierna. Il tempo rimane comunque in prevalenza stabile e asciutto sul Paese, specie sulle aree costiere.

Prossime ore all’insegna del maltempo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola tenderanno a migliorare sulle aree montuose, mentre si accenderà una circolazione depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo meridionale, che determinerà la formazione di rovesci e possibili temporali che andranno a colpire tra la seconda parte della serata odierna e le prime ore della prossima notte le aree più meridionali della Sicilia e della Calabria.

Tempo più stabile altrove

Le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte sul resto del nostro Paese, con fenomeni in esaurimento anche laddove si sono azionati nel corso del pomeriggio e con schiarite quantomeno parziali peraltro, grazie ad un timido aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, apparendo al più mediamente in lieve aumento.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni