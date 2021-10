METEO – MALTEMPO ad oltranza sull’ITALIA, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco le ZONE COLPITE

Forte maltempo sferza la Sicilia, con piogge anche su Sardegna e medio Tirreno

Nella giornata di oggi si assiste a condizioni meteo di visibile maltempo in particolar modo sulla Sicilia, dove piogge e temporali anche intensi si sono azionati soprattutto nel pomeriggio. Instabilità localizzata con temporali anche sulla Sardegna e in Toscana, con rovesci blandi ed intermittenti che interessare anche il Lazio. In serata le condizioni meteo andranno migliorando sia in Sardegna che in Toscana, mentre rovesci e possibili temporali continueranno ad insistere in Sicilia e settori costieri e subcostieri del Lazio.

Maltempo in arrivo anche per domani

Instabilità continuerà ad interessare le medesime aree di Lazio e Sicilia almeno fino alle prime ore della notte di domani domenica 3 ottobre. Successivamente l’avanzamento di una nuova perturbazione in arrivo dai quadranti nordoccidentali causerà nel pomeriggio la formazione e lo sviluppo di rovesci o temporali isolati o al più sparsi sulle regioni settentrionali e sul medio versante tirrenico. Mentre in serata le condizioni meteo miglioreranno su quest’ultimo settore, sull’estremo nordovest i fenomeni andranno verso una possibile intensificazione. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale, Piemonte settentrionale, Lombardia nord-occidentale e Friuli Venezia Giulia orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Liguria e Friuli Venezia Giulia, su Valle d’Aosta, Piemonte centrale, Toscana settentrionale, Lombardia nord-orientale e sud-occidentale, settori costieri di Lazio meridionale e Campania settentrionale, su Calabria meridionale e Sicilia orientale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone di Triveneto, Lombardia, Piemonte, Calabria, Sicilia e Campania, su Emilia-Romagna occidentale, settori tirrenici di Toscana centro-meridionale, resto del Lazio meridionale e centro-settentrionale, su Molise occidentale e Basilicata tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: tendenti a forti di Scirocco su Sardegna, Sicilia occidentale e settori costieri adriatici centro-settentrionali e localmente sui settori occidentali di Lazio e Toscana. Mari: tendenti a localmente molto mossi l’Adriatico centro-settentrionale e, dalla sera, il Mare ed il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

