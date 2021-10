PREVISIONI METEO domani 2 ottobre: nuvolosità in aumento in ITALIA e qualche pioggia in arrivo

Situazione sinottica europea

Profonda circolazione depressionaria sul nord Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 980 hPa tra Islanda e Isole Britanniche. Questa piloterà nel corso del weekend un vasto fronte perturbato verso l’Europa occidentale con interessamento anche dell’Italia. Anticiclone delle Azzorre esteso dal basso Atlantico fin verso il Mediterraneo centrale con valori massimi al suolo intorno a 1025 hPa nei pressi delle omonime Isole. Un altro anticiclone è presente anche sull’Europa nord-orientale con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulla Russia europea.

Previsioni meteo per domani, 2 ottobre

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio deboli piogge su Alpi occidentali e Appennino settentrionale, stabile altrove ma con cieli nuvolosi. In serata residue piogge sui settori alpini, poco nuvoloso altrove e locali addensamenti in Piemonte. Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime stazionarie o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 2 ottobre

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con molte nubi in transito. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con locali piogge su Lazio, Umbria e Toscana e sui rilievi appenninici, variabilità asciutta sui restanti settori. In serata e in nottata tempo più asciutto ma con residue piogge sui rilievi e sulla costa tirrenica. Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.