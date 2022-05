METEO – MALTEMPO al Nord con ACQUAZZONI e TEMPORALI, localmente anche a carattere di NUBIFRAGIO

Bel tempo e caldo intenso al su parte dell’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra una vasta area depressionaria in avvicinamento all’Europa occidentale, con una saccatura in allungamento verso la Penisola Iberica. Questo costringerà l’alta pressione africana a rimontare sul Mediterraneo centro-meridionale, portando condizioni meteo piuttosto stabili al Centro-Sud e con temperature estive. Sono infatti previsti valori termici di 6-8 gradi sopra la media, con massime anche superiori ai 30°C nelle vallate e pianure interne e con punte anche di 34/35°C su Puglia e Sicilia. Discorso diverso invece per il Nord Italia, come vedremo di seguito, con temperature più contenute e instabilità.

Acquazzoni e temporali al Nord Italia, possibili anche locali nubifragi

Come abbiamo appena visto, da una parte abbiamo una saccatura atlantica in estensione verso la Penisola Iberica e dall’altra la rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-meridionale. Mentre l’alta pressione va a proteggere le regioni centro-meridionali, il settentrione verrà invece interessato da correnti umide e più fresche di natura atlantica. Queste porteranno tempo instabile al Nord, con nuvolosità in transito e piogge. Nel corso delle ore pomeridiane l’instabilità tenderà ad aumentare, con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Prealpi e con sconfinamento verso le pianure specie sul Piemonte. Su Piemonte e Lombardia i fenomeni potranno risultare localmente molto intensi da assumere carattere di nubifragio, con il rischio di danni e allagamenti. Anche nella giornata di domani continueremo ad avere acquazzoni e temporali, sia sulle Alpi che in Appennino settentrionale, con sconfinamenti anche dall’Appennino alla Pianura Padana. Fenomeni che potranno essere ancora molto intensi sulle regioni di Nord-Ovest e sull’Emilia Romagna.

Maggiore stabilità al Nord tra giovedì e venerdì

La saccatura atlantica in estensione verso la Penisola Iberica nel corso dei prossimi giorni si andrà ad isolarsi e la goccia fredda nella giornata di giovedì si troverà sul Mediterraneo occidentale, favorendo un rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale. Questo porterà maggiore stabilità anche al Nord, anche se non mancheranno dei fenomeni pomeridiani sui rilievi. Entro la serata di venerdì la circolazione fredda in quota raggiungerà il Mar di Sardegna, portando un calo dei valori di geopotenziale. Questo darà luogo a instabilità pomeridiana sia sulle Alpi che lungo la dorsale appenninica, ma senza fenomeni violenti.

CONTINUA A LEGGERE​

Arriva la goccia fredda nel weekend

Circolazione depressionaria con aria più fresca in quota che, come abbiamo appena visto, nei prossimi giorni indugerà un po’ su Mediterraneo occidentale, poi entro il weekend dovrebbe spostarsi verso l’Italia. Condizioni meteo che dovrebbero diventare decisamente più instabili nel corso dell’ultimo weekend di maggio quando la circolazione depressionaria dovrebbe muoversi sul Mediterraneo centrale. Piogge e temporali sparsi da Nord a Sud insieme anche ad un generale calo delle temperature che potrebbe durare anche per tutta la prossima settimana.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.