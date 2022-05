METEO – Violenta ondata di MALTEMPO causa crolli e danni nella zona italiana: super lavoro dei Vigili del Fuoco. I dettagli

Forte maltempo colpisce parte del nord Italia

La nostra penisola è interessata da un promontorio anticiclonico subtropicale che sta apportando temperature ben sopra le medie tipiche del mese di maggio. Un maggio che improvvisamente ha lasciato posto a temperature estremamente calde con valori che stanno toccando picchi fino a 34-35 gradi. Non andrà meglio nei prossimi giorni, soprattutto al centro e al sud dove la colonnina di mercurio aumenterà ancora e arriverà fino a 35-37 gradi. Situazione parzialmente differente per il nord: qui avremo caldo intenso unito però a forti temporali pomeridiani, soprattutto su Alpi, Prealpi e alte pianure. Già nelle scorse ore non sono mancati fenomeni violenti come ad esempio avvenuto in Trentino Alto Adige ma anche nel vicentino e nel padovano, in Veneto. Vediamo di seguito nel dettaglio quanto è accaduto. Leggi anche: Italia tra caldo intenso e forti temporali. Ecco cosa attendersi nei prossimi giorni

Maltempo in Trentino: auto danneggiate e crolli

Il Trentino Alto Adige già da oltre 48 ore sta facendo i conti con forti temporali pomeridiani serali che dalle montagne si estendono fin verso le pianure. Stando a quanto riportato da “ildolomiti.it” il maltempo è stato accompagnato da violente raffiche di vento che hanno provocato alcuni crolli e lievi disagi. Ieri pomeriggio, forti grandinate con chicchi della dimensione di una pallina da golf si sarebbero abbattute tra Trentino, bellunese e vicentino provocando danni soprattutto all’agricoltura ma fortunatamente nessun ferito. Inoltre, nelle ultime ore, stando sempre a quanto si apprende dal medesimo sito, un grosso albero è crollato su quattro auto in sosta a Pineta di Laives. Tanti i danni ma anche in questo caso nessun ferito. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare le auto sepolte e la strada invasa da tronco e rami. Leggi anche: Forte siccità in Italia, ecco le regioni maggiormente colpite

Forti temporali, crolli e strade interrotte

Un po’ tutto il Trentino Alto Adige è stato interessato da forti temporali: danni ingenti anche tra San Martino in Badia, San Vigilio e Brunico. Numerosissimi gli interventi dei pompieri effettuati in queste zone, soprattutto per gli alberi crollati a causa delle fortissime raffiche di vento che in alcuni casi hanno interrotto la viabilità delle strade. Anche per la serata odierna e la giornata di domani saranno da mettere in conto isolati ma violenti temporali sia nella provincia di Bolzano che in quella di Trento. Forti piogge con locali grandinate nel pomeriggio odierno si sono registrate anche in Piemonte, tra il biellese e il verbano, regione italiana dove è bene ricordare che è ancora in atto una grave situazione di siccità. Leggi anche: Meteo giugno, ecco cosa attendersi per il primo mese estivo

CONTINUA A LEGGERE

Seconda parte della settimana tra caldo e violenti temporali

Aumento delle nubi dalla giornata di domani in diverse regioni dell’Italia centro-settentrionale e in Sardegna ma allo stesso tempo il caldo non mollerà la presa. Anzi, i venti provenienti dai quadranti meridionali amplificheranno l’aumento termico nei settori sottovento come ad esempio in parte del versante Adriatico e al sud dove i valori potrebbero localmente superare i 35°C. Violenti temporali potrebbero invece fare la loro comparsa al settentrione da domani (anche in pianura) e dalla giornata di sabato anche al centro, ne riparleremo.

Seguiteci come sempre sulla nostra pagina

Noi vi ricordiamo di restare sintonizzati sul nostro sito dove potete scoprire tutte le notizie di attualità, cronaca, terremoti e meteo in tempo reale e sempre aggiornate. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi anche al nostro canale Youtube.