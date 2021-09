METEO – Maltempo, ALLUVIONE LAMPO travolge diverse città dell’Andalusia: strade trasformate in fiumi in piena di fango e detriti. VIDEO

Situazione meteo italiana divisa in due: tra caldo estivo e temporali

La situazione meteo in Italia è al momento stabile ovunque se si eccettuano residui piovaschi tra Sardegna e Sicilia dovute a temporanee infiltrazioni fresche da est. Anche venerdì trascorrerà ancora stabile e con caldo in aumento quasi ovunque mentre nel fine settimana lo stivale sarà praticamente diviso in due. Da una parte si rafforzerà l'anticiclone africano e questo riporterà temperature massime pienamente estive su tutta l'Italia, soprattutto al sud e sul Tirreno, con punte addirittura fino a 35 gradi in Sardegna e 30-32 gradi in gran parte del centro Italia ma anche sul nordest. Da un'altra parte invece la coda di una perturbazione lambirà il settentrione e tra il pomeriggio di sabato e quello di domenica saranno da mettere in conto piogge e temporali anche forti, soprattutto tra Lombardia, Emilia, Veneto. Domenica 26 settembre temporali riguarderanno anche la Toscana e la Romagna e verso sera qualche pioggia sarà possibile anche su Umbria e parte delle Marche. Tralasciamo ora il tempo in Italia e andiamo in Spagna, dove alluvioni lampo hanno travolto diverse zone del sud del Paese.

Maltempo in Europa, alluvione lampo in Andalusia

Fortissimo maltempo nel sud della Spagna: la zona più colpita è stata quella di Huelva, nell'estremo sud-ovest della Penisola Iberica non distante dal confine con il Portogallo e nemmeno dalla città di Siviglia. Le intense precipitazioni hanno allagato le strade di varie città come Lepe, Cartaya e Isla Cristina come riportato da alertageo.org. In particolare, le piogge si sono abbattute in modo torrenziale a Lepe, dove in appena 1 ora hanno raggiunto i 120 l/m² e l'acqua ha raggiunto i 2 metri di altezza sommergendo abitazioni e automobili. Sono stati segnalati anche dei crolli ma al momento non vengono segnalati ne feriti ne vittime. Nel prossimo paragrafo è possibile osservare un video di quanto accaduto in Andalusia.

Il video di quanto accaduto

Moltissime sono state le foto e i video realizzati e che hanno mostrato la terribile alluvione che in pochi attimi ha sconvolto alcune zone dell'Andalusia, in Spagna, soprattutto Lepe, dove le strade sono state trasformate in fiumi in piena e moltissime automobili completamente distrutte e travolte da acqua e fango. Di seguito riportiamo un filmato (Youtube, Europa Press) che mostra la devastazione nella zona di Lepe.

