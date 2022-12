Meteo – Maltempo anche intenso con possibili nubifragi in arrivo in Italia: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Prossime ore peggioramento in arrivo sull’Italia

Se fino a questo momento le condizioni meteo sono apparse spesso in prevalenza stabili nella corrente settimana sull’Italia, le prossime ore potranno contrassegnarsi per l’arrivo di un forte peggioramento, dovuto all’avanzamento di una nuova perturbazione di origine polare marittima in arrivo dall’Europa occidentale. In serata è quindi atteso maltempo su alcune aree dello stivale (scopri quali), con calo termico che interesserà esclusivamente il nord, mentre al centro-sud si attiveranno correnti sciroccali in grado di mantenere le temperature su valori relativamente miti.

Il maltempo si espande sull’Italia per domani

L’avanzamento progressivo e costante della suddetta perturbazione provocherà nella giornata di domani venerdì 9 dicembre un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con estensione del maltempo al settentrione e gran parte dei settori centrali. Mentre al nord la quota neve si attesterà a quote collinari e, nella notte, fin sui 400/500 metri sull’Appennino ligure, al centro-sud e in particolare su Sardegna occidentale, medio Tirreno e Umbria, si susseguiranno piogge e temporali a tratti anche intensi e localmente a carattere di nubifragio, specie sui settori costieri e a ridosso dell’Appennino, dove la neve si attesterà a quote stellari. Possibile qualche sconfinamento fin sulle aree interne delle regioni centrali adriatiche. In serata atteso miglioramento al nord, mentre l’instabilità continuerà a coinvolgere Umbria, Sardegna occidentale e medio Tirreno con eventuali sconfinamenti nelle modalità prima citate.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Appennino emiliano-romagnolo, Liguria centro-orientale e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati specie sull’Alta Toscana; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Nord, sulla Campania e sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Nevicate: su tutti i settori alpilni con quota neve al di sopra dei 400-700 metri con sconfinamenti nei fondovalle e fino a quota di 200 metri sul Piemonte meridionale, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati. A quote superiori a 1000-1500 m sull’Appennino settentrionale, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale aumento, specie le minime. Venti: forti meridionali al Centro-Sud e sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca sui settori appenninici. Forti di Garbino su Romagna e Marche. Mari: molto mossi tutti i bacini.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 9 dicembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Costa, Serchio-Lucca

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria, Fiora e Albegna, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

