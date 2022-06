METEO – MALTEMPO anche intenso e con TEMPORALI in arrivo: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Peggioramento in serata sulle aree più settentrionali

Dopo che qualche piovasco ha interessato il medio Tirreno nella prima parte di pomeriggio odierno, per la verità accompagnato da pulviscolo sahariano, le condizioni meteo sono andate migliorando su questi settori, risultando in queste ore nuovamente stabili su tutto il centro-sud. Tuttavia, contemporaneamente, un peggioramento sta avanzando verso nord, dove si evincono già i primi effetti con l’ingresso di piogge e temporali, che continueranno a colpire le medesime aree anche nelle prossime ore (scopri di più). Le temperature risultano in aumento al centro-sud, in calo al settentrione specie nelle aree coinvolte dall’instabilità.

Domani ancora piogge e temporali

Un fronte perturbato avanzerà però in direzione del nostro Paese e nella giornata di domani venerdì 24 giugno le condizioni meteo appariranno quindi perturbate sulle aree più settentrionali dello stivale. Piogge, temporali anche occasionalmente accompagnati da grandinate e localmente intensi potranno interessare l’estremo nord, le aree più settentrionali di Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, con qualche possibile sconfinamento anche più a sud. Le condizioni meteo rimarranno invece più stabili al centro-sud, con temperature che continueranno a risultare pienamente estive.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Liguria di Levante, Piemonte settentrionale, Lombardia, Trentino, Alto Adige, settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, con fenomeni localmente intensi in particolare sulla Lombardia settentrionale; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, ad eccezione dell’Emilia Romagna orientale, e su alta Toscana, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile diminuzione su settori alpini e Sardegna; valori elevati su Pianura Padana e zone interne del Centro, localmente molto elevati al Meridione. Venti: localmente forti dai quadranti meridionali su Liguria, Appennino settentrionale e sui settori dell’Alto Adriatico. Mari: molto mosso il Mar Ligure.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 24 giugno 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.