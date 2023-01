Meteo – Maltempo anche localmente intenso e neve a quote relativamente basse in arrivo: ecco l’allerta della Protezione Civile

Tempo rimane instabile sullo stivale

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un quadro meteorologico ancora settorialmente perturbato a causa della persistenza di una circolazione depressionaria nel Mediterraneo centrale. Tale configurazione porta e porterà instabilità anche nella serata corrente (scopri dove) con neve a quote medie e clima che appare comunque invernale ovunque, anche nelle zone non coinvolte dal maltempo.

Ulteriore peggioramento per domani

Condizioni meteo in ulteriore peggioramento nella giornata di domani giovedì 26 gennaio a causa dell’approfondimento di un doppio minimo di bassa pressione, di cui uno si posizionerà sul basso Tirreno e l’altro sul Mare Jonio. Piogge e possibili temporali, localmente intensi specie sull’alta Puglia, abbracceranno buona parte del meridione e l’Abruzzo, con la neve che si attesterà sull’Appennino abruzzese e su quello meridionale intorno ai 600/800 metri, localmente anche più in basso, soprattutto nelle zone interne della Campania. Altrove il tempo apparirà più stabile, ma con clima comunque pienamente invernale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori orientali e costieri di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti regioni meridionali, su Sicilia centro-occidentale e nord-orientali, sul resto di Abruzzo e Molise, sulla Sardegna orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Sicilia e Sardegna, su Lazio orientale e meridionale e sui settori meridionali di Umbria e Marche, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: in abbassamento fino ai 500-700 m sui settori interni ed appenninici del Centro, in abbassamento fino a 700-800 m sulle regioni meridionali peninsulari e fino a 800-1000 m sulle due Isole Maggiori; apporti al suolo generalmente moderati, fino a elevati sui settori appenninici, specie alle quote più alte. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile calo le minime al Nord-Est. Venti: forti, con raffiche di burrasca settentrionali su Liguria, alto Adriatico e localmente su Toscana, alto Lazio e Sardegna; localmente forti meridionali sulla Puglia. Mari: molto mossi il Mar Ligure-settore di Ponente, il Tirreno centro-meridionale settore Ovest, il Mare e Canale di Sardegna, lo Ionio e l’Adriatico.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 26 gennaio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Litoranea

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Sardegna: Gallura

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

