METEO – MALTEMPO ancora in arrivo a più riprese sull’ITALIA con PIOGGE e NEVICATE, i dettagli

Il maltempo continua ad insistere sull’Italia

Anche nella giornata odierna come evidenziano le immagini satellitari e conferma il radar meteorologico, le condizioni meteo sono risultate perturbate su molti settori del centro-sud. Mentre infatti le piogge e i temporali hanno interessato e continuano a farlo le regioni meridionali peninsulari e il medio-versante adriatico, si registra una maggiore stabilità su quelle settentrionali e sulle regioni centrali tirreniche a causa dell’ingresso di una ventilazione fredda, ma secca, proveniente dai quadranti settentrionali.

Prossime ore il maltempo persisterà su alcune zone del Paese

Il trend volto proprio al maltempo continuerà ad essere sostanzialmente confermato anche nelle prossime ore e dunque in serata, grazie all’azione di un vortice ciclonico che persisterà nel suo scopo di rendere instabili le condizioni meteo di alcuni settori del sud e dell’Abruzzo, dove peraltro sono attese ancora nevicate, dopo quelle di questa mattina (scopri quali aree saranno ancora coinvolte dal maltempo). Tale situazione di instabilità sarà accompagnata da un clima decisamente fresco e pienamente autunnale.

Anticiclone esita, le correnti perturbate ne approfittano

In tale contesto, l’Anticiclone continuerà ad esitare ad espandersi verso i quadranti settentrionali e le correnti perturbate, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, sembrerebbero approfittarsi di questa situazione sinottica per portare maltempo a più riprese sulla nostra Penisola, attraverso piogge, temporali e nevicate a quote anche più basse di quelle odierne, come vedremo nel prossimo paragrafo. La giornata infatti più stabile di quelle in arrivo, sarà probabilmente quella di martedì 12 ottobre.

