METEO – VORTICE DEPRESSIONARIO porta MALTEMPO in ITALIA con PIOGGIA e NEVE nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Maltempo ancora protagonista in Italia

Ormai è un eufemismo dire che siamo alle prese con l’ennesima giornata di maltempo sulla nostra Penisola. L’Anticiclone è ormai assente praticamente da una settimana, con frequenti piogge e temporali che di tanto in tanto hanno interessato i diversi settori del Paese. In tutto questo, anche le temperature sono scese piuttosto sensibilmente, con il ritorno della neve sulle cime alpine, ma anche su quelle più alte dell’Appennino. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Goccia fredda in arrivo

La discesa delle temperature è stata favorita in particolare dal passaggio di due gocce fredde, la prima transitata qualche giorno fa e che ha portato disagi particolarmente importanti soprattutto nelle Marche, la seconda è tutt’ora in azione e, da ieri, ha rinnovato le condizioni di maltempo sulle regioni meridionali e sul medio versante adriatico. In mattinata nevicate hanno imperversato l’Appennino abruzzese a partire dai 1.700/1.800 metri e altre ancora arriveranno nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Il maltempo si concentra sulle regioni centro-meridionali

Un vortice ciclonico innescato proprio dalla suddetta goccia fredda sta anche oggi portando condizioni di maltempo sulla nostra Penisola, che si concentra principalmente sulle regioni centro-meridionali del Paese e più precisamente sul sud peninsulare e medio versante adriatico. L’instabilità si è manifestata con piogge, temporali e nevicate su montagne abruzzesi, con qualche fiocco anche nel reatino. Nelle prossime ore tale situazione è destinata a non subire profonde mutazioni stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

