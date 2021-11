METEO – MALTEMPO ARREMBANTE nei PROSSIMI GIORNI con possibili NUBIFRAGI e CALO TERMICO, i dettagli

Rovesci e acquazzoni sono tornati in azione sull’Italia

A seguito di una seconda parte di settimana, quella scorsa, in cui l’Anticiclone è tornato ad erigersi sullo stivale, il maltempo è tornato in azione sull’Italia a partire dal pomeriggio di domenica, con piogge scarsamente accompagnate da attività elettrica che fin ora è stata perlopiù assente. I rovesci si sono concentrati sulle regioni centro-meridionali negli ultimi giorni, anche se qualche rovescio non ha mancato di colpire i settori nordoccidentali e la Lombardia nella giornata odierna, con il ritorno di qualche nevicata a partire dai 1.300/1.400 metri sulle Alpi centro-occidentali.

Oggi instabilità sul versante adriatico

Anche nella giornata odierna abbiamo assistito a condizioni meteo mediamente perturbate sulla nostra Penisola e in particolare sul medio versante adriatico, dove i fenomeni solo localmente sono risultati intensi, ma anche le regioni nordoccidentali. In queste ore il fronte instabile si sta spostando leggermente verso meridione andando ad interessare anche il Molise e l’alta Puglia, oltre che l’Abruzzo centro-meridionale. Rovesci che inoltre colpiscono anche altri settori, seppur in maniera più disorganizzata (scopri quali).

Prossimi giorni ancora all’insegna del maltempo

Passata quest’ondata di maltempo che, pur portando effetti su diversi settori della nostra Penisola, non ha portato a fenomenologia eccessivamente intensa, una nuova perturbazione sembra raggiungere il Mediterraneo nei prossimi giorni e di matrice polare marittima. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, il maltempo potrebbe essere accompagnato da un calo delle temperature con neve finanche i 400/500 metri sull’Appennino ligure per ora di pranzo di giovedì 25 novembre. Ma non è finita qui, come vedremo nel prossimo paragrafo.

