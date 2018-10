Meteo Italia: correnti sud occidentali riportano il maltempo con acquazzoni e temporali ma anche possibili nubifragi.



METEO: maltempo in arrivo in ITALIA, possibili nubifragi al Nord Ovest – 10 ottobre 2018 – Peggioramento meteo alle porte per l’Italia, con acquazzoni e temporali che torneranno protagonisti grazie a correnti sud occidentali sulla nostra Penisola. Secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo infatti, la circolazione depressionaria presente ora sulla Spagna verrà riassorbita dal flusso atlantico con acquazzoni e temporali che man mano si sposteranno verso l’Italia a partire dalla notte odierna. Le condizioni meteo inizieranno a peggiorare specie Nord Ovest e sulla Sardegna, dove sono possibili anche locali nubifragi, specie su Liguria e Piemonte, ma non mancheranno poi fenomeni intensi anche sul Tirreno centrale specie giovedì 11 ottobre. A seguire l’incertezza rimane ancora non trascurabile: la situazione meteo sull’Italia dovrebbe rimanere comunque piuttosto dinamica, con tempo localmente instabile nel weekend ma nel complesso in miglioramento, mentre per la prossima settimana non si escludono nuove fasi maltempo. […]