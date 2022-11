Meteo – Maltempo bussa alle porte dell’Italia con piogge e possibili temporali in arrivo: scatta l’allerta della Protezione Civile

Isolati e residui rovesci al nord in serata, resta stabile al centro-sud

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico hanno mostrato quest’oggi un evidente peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con nuvolosità in aumento al settentrione dove si è attivato qualche rovescio sparso e localmente anche intenso, specie sull’alto versante tirrenico. In serata, mentre qualche isolato rovescio potrebbe insistere al settentrione, le condizioni atmosferiche si manterranno più stabili e asciutte al centro-sud.

Domani ancora maltempo in alcune aree della Penisola, localmente intenso

L’avvicinamento di un flusso di correnti perturbate dai quadranti settentrionali, che approfitta dell’indebolimento dell’Alta pressione, continuerà a portare piogge e possibili temporali nella giornata di domani mercoledì 2 novembre, che potrebbero coinvolgere in un primo momento, in maniera localmente anche intensa, l’alta Toscana, la Liguria centro-orientale, l’alessandrino e parte della Lombardia. A seguire i rovesci si sposteranno verso est, colpendo il nordest e in particolare il Friuli Venezia Giulia, con temperature in calo soprattutto al passaggio degli eventuali fenomeni. Rimane maggiormente stabile e asciutto sulle regioni centro-meridionali, nonostante nuvolosità in aumento, specie sui settori centrali.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte sud-orientale, Liguria centro-orientale, Toscana nord-occidentale, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie su Liguria centro-orientale e Toscana nord-occidentale. Visibilità: nebbie nottetempo ed al primo mattino sui settori orientali della Pianura padano-veneta. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Nord-Ovest e sulle aree alpine; massime in locale sensibile aumento sul Piemonte. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 2 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia.

