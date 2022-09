METEO – MALTEMPO Centro Italia, in arrivo PIOGGE diffuse e abbondanti, alto rischio di locali NUBIFRAGI

Situazione sinottica sullo scenario euro-atlantico

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo italiano! Attuale situazione sinottica che mostra l’anticiclone delle Azzorre elevarsi a nord fino a lambire la Groenlandia e l’Islanda, con valori massimi di pressione al suono fino a 1030 hPa. Nel frattempo una circolazione depressionaria si fa spazio sull’Europa occidentale, andando ad attivare un flusso di correnti umide di natura atlantico che si andranno a dirigere verso il Mediterraneo centrale interessando l’Italia a partire dalle regioni settentrionali e portando un peggioramento meteo di stampo autunnale dal weekend. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per oggi ed infine un focus sul maltempo, con inquadratura soprattutto sulle regioni centrali.

Previsioni meteo per oggi

Queste le previsioni meteo per oggi 23 settembre: AL NORD: Al mattino prevalenza di cieli sereni, ma con degli addensamenti sul Piemonte. Al pomeriggio maggiori addensamenti sulle Alpi centro-occidentali ma senza fenomeni di rilievo associati, per lo più soleggiato altrove. In serata e in nottata nuvolosità in graduale aumento su tutte le regioni e deboli piogge possibili sulla Liguria. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata ancora tempo stabile e asciutto ma con della nuvolosità medio-alta in transito. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento sulla Sicilia. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Dopo il peggioramento del weekend, anche la prossima settimana potrebbe essere interessata da maltempo autunnale, ma vediamo perché.

Ultima settimana di settembre che si apre con un altro impulso instabile

Se la giornata di Domenica vedrà in intensa fase di maltempo dovuto al flusso umido sud-occidentale, tra Lunedì e Martedì i principali modelli meteo mostrano una circolazione depressionaria colma di aria fredda scivolare verso l’Europa centrale. Transito di un nuovo impulso instabile sul Mediterraneo il quale potrebbe rinnovare condizioni meteo instabili o perturbate in Italia e portare anche un calo delle temperature. Molto incerta l’evoluzione meteo a seguire con possibilità comunque di altre fasi perturbate entro l’inizio di ottobre. Tale dinamica tuttavia dovrà essere confermata successivamente, con i prossimi aggiornamenti meteo. Infine volgiamo uno sguardo dettagliato a quanto potrebbe accadere nel weekend, con un focus maltempo sul Centro Italia.

CONTINUA A LEGGERE.

Focus maltempo: weekend a rischio nubifragi sul Centro Italia

Meteo weekend – Come anticipato in precedenza, nel weekend avremo un peggioramento meteo di stampo autunnale per l’attivazione di un flusso di correnti atlantiche verso il Mediterraneo. Nella giornata di sabato le piogge si porteranno prima sulle regioni settentrionali, ma nella seconda parte della giornata il maltempo si estenderà anche alla Toscana. Proprio su questa regione, stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, le piogge dovrebbero risultare diffuse e abbondanti, con acquazzoni e temporali sparsi e con la possibilità di locali nubifragi. Ad esempio, il modello a scala locale Lamma Moloch-GFS-2.5km mostra sulla Toscana per la seconda parte della giornata di sabato accumuli precipitativi localmente anche fino a 100 mm di piogge in 12 ore. Nella giornata di domenica il flusso umido tenderà ad abbassarsi leggermente di latitudine, con il maltempo che interesserà soprattutto le regioni centrali, la Sardegna, l’Alta Campania e il Molise. Con molta probabilità i fenomeni più intensi dovrebbero interessare il versante tirrenico, con particolare attenzione su Bassa Toscana, Lazio e Alta Campania, dove il rischio nubifragi sarà molto elevato, con possibili accumuli locali anche di oltre 150 mm di pioggia in 12 ore. Situazione quindi da monitorare perché potenzialmente pericolosa. Alta attenzione va tenuta anche sull’Umbria per la possibilità di essere interessata anche qui da locali fenomeni a carattere di nubifragio. Possibili fenomeni intensi saranno comunque possibili anche sulle altre regioni del Centro.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.