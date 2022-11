Meteo – Maltempo con forti nubifragi si è abbattuto a Rovigo: strade allagate e alberi caduti, i dettagli

Maltempo in azione sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano perturbate fin dalle prime ore della notte, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio che riguardano tutti i settori da nord a sud a causa di una profonda perturbazione di stampo polare marittimo, innescata dall’affondo di una saccatura sul Mediterraneo centrale. Tale peggioramento è accompagnato peraltro da un calo delle temperature piuttosto sensibile su praticamente l’intero territorio nazionale.

Prossime ore ancora con tempo perturbato

Nel corso delle prossime ore la perturbazione non arresterà i suoi effetti sulla nostra Penisola, permettendo il persistente afflusso di correnti umide e instabili sul Mediterraneo centrale che saranno ancora responsabili di maltempo localmente anche intenso sull’Italia, malgrado sia previsto un miglioramento delle condizioni meteo nella seconda parte della serata sui settori centrali. Le temperature, anche in questo caso, appariranno inoltre in sensibile calo rispetto ai valori registrati appena 24 ore fa.

Forte maltempo investe l’Italia con danni e disagi; coinvolta anche Rovigo

E’ così che fin dalle prime ore della notte odierna era chiaro il trend che avrebbe contrassegnato la nostra Penisola per le successive 24 ore. Forte maltempo con piogge, temporali e nubifragi, accompagnati da mareggiate lungo la costa, hanno provocato danni e disagi soprattutto nel Lazio. Ma i fenomeni localmente intensi hanno interessato anche parte del settentrione, in particolare il nordest, con il coinvolgimento di Rovigo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e temporali hanno provocato allagamenti a Rovigo

Stando a quanto si apprende dal sito “ilgazzettino.it” Rovigo è stata interessata nelle scorse ore da un passaggio perturbato che ha visto il susseguirsi di piogge e temporali a tratti anche intensi e a carattere di nubifragio che hanno provocato diversi allagamenti, anche di sottopassi. Le aree maggiormente colpite sono quelle del Delta e del Basso Polesine, con il vento che è finito per abbattere alcuni rami ed alberi. Fortunatamente, nonostante il quadro a tratti critico, non si segnalano vittime e/o feriti legati all’accaduto.

