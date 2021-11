METEO – MALTEMPO con PIOGGE e possibili TEMPORALI in arrivo: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Maltempo rimane in agguato nonostante la pausa

Nonostante la pausa dal maltempo che quest’oggi ha interessato la nostra Penisola, le piogge rimangono in agguato. La stabilità che ha caratterizzato tutt’oggi (o quasi) il clima italiano oltre a durare per un periodo di tempo molto limitato, è stata accompagnata da aria piuttosto fredda, che ha portato le temperature a misurare valori negativi nella notte finanche su diverse zone di pianura sulle regioni centro-settentrionali. Tempo che si conferma stabile e asciutto anche nella serata corrente, ma qualche novità arriverà già da domani mercoledì 1° dicembre.

Domani nuovo peggioramento in arrivo

Ed è già dalla giornata di domani mercoledì 1° dicembre infatti, che un peggioramento di stampo prettamente polare marittimo si farà strada sulla nostra Penisola, con piogge e possibili temporali che torneranno ad interessare i settori tirrenici centrali (compresa la Sardegna) e la Campania. Neve a partire dai 1.400/1.500 metri sull’Appennino centrale in lieve risalita in serata. I fenomeni potranno risultare localmente intensi specie a ridosso dell’Appennino Tosco-Emiliano. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Levante, Appennino emiliano-romagnolo, settori settentrionali ed appenninici della Toscana, Umbria, Lazio, Campania, settori occidentali di Abruzzo e Molise, settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale e sulla Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su alta Toscana. Nevicate: dalla serata al di sopra dei 1200-1400 m sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo deboli, fino a moderati sulla Valle d’Aosta. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale rialzo su tutto il Paese, localmente sensibile sulle regioni peninsulari. Venti: forti sud-occidentali su Sardegna, Golfo Ligure, Toscana, coste del Lazio, versanti adriatici centrali, zone appenniniche centro-settentrionali e sulla Puglia, con raffiche di burrasca sui crinali dell’Appennino settentrionale, sulle coste della Toscana e sulla Sardegna settentrionale. Mari: agitato il Mar Ligure e localmente il Tirreno settentrionale, molto mossi i restanti bacini occidentali; tendente a molto mosso l’Adriatico al largo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

