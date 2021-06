METEO – MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, le città colpite

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Trentino, Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, zone alpine e prealpine del Veneto e sulla Lombardia nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie du Lombardia e Veneto. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione sul versante tirrenico del Sud; valori massimi localmente elevati su zone interne del Centro e della Sardegna meridionale, generalmente elevati al Sud, fino a molto elevati su Basilicata, Sicilia e Puglia. Venti: localmente forti dai quadranti occidentali su Liguria di Levante, settori costieri di Toscana e Lazio, zone appenniniche di Emilia-Romagna, Umbria e Marche e sulla Sardegna settentrionale. Mari: molto mosso il Mar Ligure ed i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Nella giornata di domani giovedì 1° luglio non si evidenziano particolari cambiamenti sul fronte sinottico, con un flusso di correnti perturbate persistenti sulle regioni settentrionali. Ciò determinerà lo sviluppo di piogge e temporali ancora una volta soprattutto nel pomeriggio, con occasionali grandinate, sulle regioni nordorientali. Qualche breve rovescio localizzato potrebbe interessare il Trentino Alto Adige nella notte. Più asciutto e stabile sul resto d’ Italia , dove persisterà il clima estivo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nel corso di questo pomeriggio un fronte perturbato innescato dalla presenza di un’area depressionaria presente sui Paesi europei centrali ha portato piogge e temporali sulle regioni nordorientali, che fino a pochi minuti fa ha interessato il Friuli Venezia Giulia prima di abbandonare definitivamente il nostro Paese spostandosi verso oriente. Il miglioramento in atto, che nelle prossime ore sarà condito anche da qualche schiarita, sarà tuttavia temporaneo , come vedremo nel presente editoriale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 1 luglio 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini.

Interessati dunque dall’allerta tutti i capoluoghi del Friuli Venezia Giulia e i seguenti: Belluno, Treviso, Verona, Padova, Vicenza.