METEO – Maltempo con PIOGGE, temporali e NEVE: allerta diffusa dalla Protezione Civile, le zone colpite

Ondata di piogge sull’Italia

Finalmente una perturbazione sta coinvolgendo con piogge e nevicate le regioni settentrionali e parte di quelle Tirreniche dove nelle ultime settimane non si è vista una sola goccia d’acqua. Certamente questo passaggio piovoso non basterà, continuerà infatti la siccità al nord Italia dove in alcune la situazione è molto seria. Tornando al tempo attuale, piogge e qualche temporale sono in atto al settentrione, soprattutto al nordovest con qualche nevicata a bassa quota tra basso Piemonte e bassa Lombardia. Nelle prossime ore ancora piogge al nord ma queste tenderanno a spostarsi maggiormente verso il Triveneto dove arriverà la neve a quote medie. Nel frattempo, la Protezione Civile ha emesso l’allerta meteo per la giornata di domani come vedremo di seguito. Leggi anche: Previsioni meteo per domani: giornata invernale con neve a quote basse, ecco dove

Allerta meteo della Protezione Civile

Per la giornata di domani allerta meteo in 8 regioni italiane. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno. Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C. Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno. Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana. Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico. Leggi anche: Meteo, possibile nuovo guasto domenica? I dettagli

Nuova parentesi primaverile in arrivo

Purtroppo, come già detto, tale peggioramento non basterà a colmare la siccità in numerose regioni italiane. Nuova parentesi primaverile in vista da mercoledì a sabato con valori prossimi ai 18-20 gradi in diverse regioni. Un inverno mai decollato veramente in Italia e in tutta l’Europa occidentale ma tale situazione potrebbe sbloccarsi con l’arrivo del mese di marzo. Spostiamoci ora all’estero e vediamo quanto accaduto negli ultimi giorni in Colombia proprio a causa di piogge alluvionali. Leggi anche: Attenzione, perturbazione rapida con ritorno di piogge e nevicate anche al nord

