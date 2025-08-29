Meteo – Maltempo con possibile grandine e nubifragi ancora in arrivo: scatta l’allerta della Protezione Civile

Piogge e temporali padroni dello scenario meteorologico italiano

Piogge e temporali restano anche quest’oggi padroni dello scenario meteorologico italiano, con grandinate che hanno investito in particolare il Veneto e locali nubifragi. Il maltempo si è centrato principalmente al nord, senza escludere tuttavia anche il centro-sud, seppur in maniera meno diffusa. Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano un quadro ancora perturbato anche per la sera, con temperature che peraltro risultano mediamente in diminuzione sul Paese.

Maltempo in arrivo anche per domani, con raffiche di vento anche oltre i 100km/h

La saccatura depressionaria transiterà sull’Italia nella giornata di domani sabato 30 agosto, alimentando ancora piogge e temporali localmente anche intensi con possibili nubifragi e grandinate da nord a sud, ma in maniera al più sparsa, ma con miglioramento verso sera. Violente raffiche di vento spireranno in particolare sulla Sardegna, dove raggiungeranno e supereranno anche i 100km/h. Le temperature, in questo contesto, potranno subire un’ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, settori centro-occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata, Puglia centro-meridionale, Basilicata, settori tirrenici di Calabria e Sicilia centro-orientale e Sardegna settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Lombardia orientale, Veneto occidentale, settori costieri della Toscana, Umbria meridionale, Lazio settentrionale e nord-orientale, Campania meridionale, Basilicata tirrenica, Calabria tirrenica settentrionale e settori costieri centrali e meridionali della Puglia. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile diminuzione sia nei valori minimi che massimi al Centro e al Sud, specie settori tirrenici. In sensibile diminuzione la massime sulla pianura dell’Emilia-Romagna. Venti: forti dai quadranti occidentali su tutti i settori tirrenici, in attenuazione su quelli settentrionali e in locale rinforzo al Centro-Sud, dove tenderanno a disporsi da Nord. Forti meridionali sui settori ionici calabresi e sulla Puglia meridionale. Rinforzi sulle zone appenniniche. Mari: molto mossi il Mar di Sardegna, localmente lo Ionio meridionale ed il Tirreno.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 30 agosto 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere.

