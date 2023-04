Meteo – Maltempo di inizio Maggio? Ecco gli scenari possibili per il medio termine

Condizioni meteo attuali

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Il mese di Aprile sta per terminare, lasciando questi ultimi giorni in compagnia di tempo stabile grazie all’influenza dell’alta pressione: la situazione sinottica vede un promontorio anticiclonico tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale mentre una saccatura depressionaria si muove sui settori orientali del continente. Deciso miglioramento delle condizioni meteo in Italia con l’anticiclone che porterà anche un rialzo delle temperature. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 27 aprile

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 27 Aprile: Al Nord: Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con velature in transito su tutti i settori. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti sulle Alpi occidentali. Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito su tutte le regioni. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata, con ancora cieli poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno sulle regioni peninsulari; maggiore nuvolosità attesa sulla Sardegna, ma senza fenomeni associati. Anche in serata il tempo risulterà asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Ancora alta pressione e stabilità in Italia

Meteo – Stabilità prevalente ancora nei prossimi giorni: un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale si eleverà sul Mediterraneo occidentale garantendo condizioni meteo asciutte su buona parte dell’Italia. Sotto il profilo termico avremo un generale rialzo delle temperature su valori comunque in linea con le medie o poco al di sopra. Discorso diverso invece per la Penisola Iberica che si troverà ancora sotto il ramo ascendente del promontorio con temperature praticamente estive.

Goccia fredda d’inizio maggio, ecco la situazione

Conferme di una nuova fase di maltempo: principali modelli che mostrano l’apice dell’espansione anticiclonica tra Venerdì e Sabato. La giornata di Domenica potrebbe infatti vedere l’arrivo di una saccatura dall’Atlantico e anche l’ingresso di una piccola goccia d’aria fredda in quota. Condizioni meteo in peggioramento soprattutto al Nord con acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche intensi, fenomeni in arrivo anche sulle zone interne del Centro-Sud. Goccia fredda che infatti nei primi giorni di maggio potrebbe muoversi sul Mediterraneo centrale dispensando temporali e un generale calo termico.

