Meteo – Maltempo diffuso in Italia con piogge e nevicate, l’allerta della Protezione Civile

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Fase di maltempo che prosegue nei prossimi giorni con piogge e temporali specie al nord Italia: attualmente si denota la presenza di fenomeni intensi in Liguria, tra Genova e La Spezia, con un coinvolgimento marginale delle coste settentrionali della Toscana. Precipitazioni anche su Piemonte, Triveneto e localmente sulle coste Tirreniche. Instabilità che si accenderà anche oggi nelle ore pomeridiane con fenomeni intensi al centro-nord. Di seguito vediamo le previsioni meteo per oggi, 12 Maggio.

Confermato il maltempo nel fine settimana: ecco le zone interessate

Meteo fine settimana – Nel corso del weekend la circolazione depressionaria con aria più fredda in quota dovrebbe portarsi sul Mediterraneo centro-occidentale, lasciando spazio alle correnti perturbate che interesseranno particolarmente il settentrione. Questo dovrebbe portare una nuova fase di maltempo diffuso sull’Italia. Sabato attese precipitazioni sparse sulle regioni del nord, con neve che continuerà a cadere sulle Alpi a quote medio-alte; precipitazioni attese tra pomeriggio e sera anche sulle regioni centro-meridionali. Nella giornata di domenica complice, l’avvicinamento della saccatura depressionaria avremo piogge e temporali sui settori Tirrenici; da non escludere la possibilità di fenomeni autorigeneranti tra Lazio e Campania. Ancora neve sull’arco Alpino a partire dai 1900 metri. Vediamo la possibile tendenza per il seguito.

Prossima settimana con l’influenza di un vortice di bassa pressione

Ancora un peggioramento meteo nella prima parte della prossima settimana secondo le ultime uscite dei principali modelli. L’Europa e il Mediterraneo centro-occidentale potrebbero infatti restare sede di una vasta struttura depressionaria colma di aria più fredda e con un minimo di pressione al suolo proprio sull’Italia tra Lunedì e Martedì. Almeno fino a metà settimana condizioni meteo che in Italia risulteranno dunque instabili o perturbate con piogge e temporali localmente anche intensi. Temperature che dovrebbero mantenersi in questa fase al di sotto delle medie del periodo anche di 8-9°C nella giornata di lunedì 15. Vediamo infine l’allerta con l’avviso di Vigilanza della Protezione Civile

Allerta maltempo: ecco il comunicato della Protezione Civile

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia e Veneto, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Appennino emiliano, Toscana orientale, Piemonte orientale, Lombardia nord-orientale, Umbria, Marche, Abruzzo orientale e Puglia centrale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, restanti zone di Toscana e Abruzzo, su Lazio centro-orientale, Molise, Campania orientale, Basilicata orientale e su Puglia settentrionale e tarantino, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

