METEO – MALTEMPO domani in Italia con PIOGGE, ACQUAZZONI e TEMPORALI specie sulle regioni centrali. I dettagli

Come abbiamo appena detto, una circolazione depressionaria è presente tra Penisola Iberica e nord Africa con un minimo di pressione al suolo di circa 1005 hPa. Questa muoverà verso est e nella giornata di domani raggiungerà il mediterraneo centrale . Nella mattinata di domani avremo piogge, anche intense, solo sulla Sardegna, ma dalla tarda mattinata e nel pomeriggio il maltempo raggiungerà anche le regioni peninsulari. Piogge intense e diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale andranno ad interessare le regioni centrali, con nevicate anche abbondanti in Appennino oltre i 1400-1600 metri. Al Nord avremo un aumento della nuvolosità ma con precipitazioni sparse solo lungo l’arco alpino, con neve oltre i 1500-1800 metri. Più stabile invece al Sud, ma con piogge che raggiungeranno comunque Molise e Campania e tra la serata e la notte anche a carattere temporalesco sulle coste tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria.

Salve e buon martedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra un aumento di pressione sul Mediterraneo, portando all’isolamento di una circolazione depressionaria tra Penisola Iberica e nord Africa. Condizioni meteo dunque stabili nella giornata odierna con cieli soleggiati da Nord a Sud e qualche nube in arrivo sulla Sardegna ma senza fenomeni associati . Temperature in aumento nei valori massimi che renderanno il clima gradevole nelle ore centrali della giornata, mentre temperature minime che al primo mattino risulteranno ancora fresche.

Ancora molta incertezza per il secondo weekend di aprile

Ancora molta incertezza nei modelli fisico matematici per quanto riguarda l’evoluzione sinottica per i giorni del weekend. Stando agli ultimi aggiornamenti del modello europeo ECMWF nei giorni del weekend la Penisola Italiana verrebbe interessata dal transito di un fronte freddo in discesa da nord-ovest che porterebbe un generale calo termico ed instabilità con precipitazioni specie sui settori orientali. Il modello americano GFS mostra invece un promontorio anticiclonico più robusto sul Mediterraneo, il quale costringerà il fronte freddo ad una traiettoria più orientale e mantenendo stabili le condizioni meteo in Italia, con temperature di stampo primaverile. Data questa elevata incertezza, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.