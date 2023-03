Meteo – Maltempo e calo termico in arrivo sull’Italia, ma nella seconda parte di settimana torna la primavera

Saccatura in arrivo sul Mediterraneo centrale

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato, una saccatura depressionaria colma di aria fredda di estrazione polare è in allungamento dal nord Atlantico verso il Mediterraneo centrale. Questo porterà un peggioramento delle condizioni meteo su gran parte dell’Italia tra oggi e domani, accompagnato anche dall’ingresso di aria fredda che porterà un generale calo termico e il ritorno della neve a quote medio-basse.

Tempo in peggioramento sull’Italia

Come abbiamo appena visto, una perturbazione nord atlantica è in arrivo sull’Italia già nella giornata odierna, portando maltempo soprattutto su alcune regioni. Ecco le previsioni meteo per oggi 14 marzo: Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi specie sui settori centro-orientali, neve sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri. Al pomeriggio residui fenomeni al Nord-Est e sulla Liguria, variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni su Triveneto e Romagna con neve fino a 1300-1400 metri, maggiori schiarite altrove. Al Centro: Al mattino piogge sparse sulla Toscana, nuvolosità e schiarite altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio peggiora con piogge anche su Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata ancora piogge e acquazzoni sparsi tra Lazio e Abruzzo con neve oltre i 1600 metri, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio locali fenomeni in arrivo anche su Sardegna e Campania, invariato altrove. In serata tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. Nella giornata di domani ancora maltempo al Sud e con residui fenomeni sui settori adriatici e temperature in generale calo, con neve anche sotto i 1000 metri sull’Appennino centro-settentrionale.

Rimonta l’alta pressione nella seconda parte della settimana

Evoluzione sinottica che vede per la seconda parte della settimana la saccatura depressionaria allontanarsi verso est sui Balcani ed un promontorio anticiclonico in rimonta da sud-ovest sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà tempo stabile in Italia con cieli per lo più soleggiati. Inoltre tenderanno gradualmente ad aumentare anche le temperature, riportandosi su valori al di sopra della media del periodo. Stabilità che dovrebbe persistere fino al weekend, con clima di stampo primaverile.

Primavera che prosegue piuttosto dinamica con alta pressione e fasi instabili

Terza decade del mese di marzo che secondo l’ultimo aggiornamento del modello GFS potrebbe iniziare con un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo stabili e temperature di qualche grado sopra alle medie potrebbero farci assaporare il volto più mite della primavera. La dinamicità sembra però rimanere piuttosto elevate e all’alta pressione potrebbe presto seguire un peggioramento meteo probabilmente in arrivo dall’Atlantico.

