Meteo Italia – temporali e calo delle temperature nelle prossime ore, torna l’alta pressione a seguire

Piogge e temporali al Nord, primi effetti della perturbazione in arrivo sull’Italia

Situazione sinottica nella giornata odierna che vedrà una saccatura depressionaria fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale. In queste prime ore del giorno condizioni meteo instabili o perturbate al Nord Italia con piogge e acquazzoni su Liguria, Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto. Fenomeni più intensi e a carattere di temporale su Liguria e Friuli Venezia-Giulia. Nel pomeriggio fenomeni che raggiungeranno le regioni del Centro e poi entro la sera si concentreranno sui settori del versante Adriatico e al Sud. Peggioramento meteo che porta con se anche aria più fredda.

Temperature in calo e possibili nevicate sui rilievi entro la Mercoledì

Al momento temperature da 6 a 8 gradi al di sopra delle medie del periodo sull’Italia ma aria più fredda di estrazione polare sta per fare il suo ingresso sul Mediterraneo. Entro Mercoledì valori in quota che dovrebbero portarsi sotto media anche di 3-4 gradi soprattutto sui settori orientali dell’Italia. Condizioni meteo ancora instabili favoriranno locali nevicate lungo l’Appennino fin verso i 1000 metri. Neve anche sulle Alpi nelle prossime ore oltre gli 800-1300 metri, in calo entro la notte.

Da giovedì rimonta l’alta pressione, tempo più asciutto almeno fino al weekend

Saccatura depressionaria in rapido spostamento verso i Balcani nella giornata di Giovedì. Promontorio anticiclonico che dovrebbe invece rimontare tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale spingendosi poi fin sull’Italia. Condizioni meteo più asciutte nella seconda parte della settimana e con temperature in aumento fino a quale grado al di sopra delle medie del periodo. Fino al weekend non sono previste particolari variazioni. Alcuni modelli ipotizzano un blando peggioramento da Domenica ad opera di una piccola saccatura in transito al Nord.

CONTINUA A LEGGERE​

Primavera che prosegue piuttosto dinamica con alta pressione e fasi instabili

Terza decade del mese di marzo che secondo l’ultimo aggiornamento del modello GFS potrebbe iniziare con un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo stabili e temperature di qualche grado sopra alle medie potrebbero farci assaporare il volto più mite della primavera. La dinamicità sembra però rimanere piuttosto elevate e all’alta pressione potrebbe presto seguire un peggioramento meteo probabilmente in arrivo dall’Atlantico.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.