Meteo – Freddo e neve in arrivo nelle prossime ore. Marzo pazzo in Italia

Condizioni meteo attuali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la persistenza di un timido promontorio d’alta pressione estendersi sul Mediterraneo centrale con massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Una saccatura depressionaria è pronta ad interessare l’Italia, portando un calo delle temperature (momentaneo) ed il ritorno della neve in montagna. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per lunedì 13 Marzo: Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, a tratti compatta tra Liguria ed Emilia Romagna. Al pomeriggio maggiore copertura nuvolosa sulle regioni di nord-est, deboli piogge sulla Liguria. In serata peggiora su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria con precipitazioni sparse; fenomeni anche intensi in estensione sulle restanti regioni nella notte. Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità a tratti compatta sulla Toscana e sulle coste del Lazio. Al Sud e sulle Isole: Al mattino ampi spazi di sereno su tutti i settori, maggiori addensamenti sulla Sardegna e a nord della Sicilia. Al pomeriggio velature in transito su Campania, Molise e Isole Maggiori, invariato altrove. In serata ancora tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

In arrivo maltempo e neve in Italia, ecco dove

Focus maltempo – Come anticipato in settimana è previsto un peggioramento delle condizioni meteo: questo grazie ad una perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo centrale. Nella prima parte di domani piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni del Nord con neve fino a quote medio-basse sulle Alpi. Precipitazioni che poi nel corso della giornata di sposteranno verso il Centro-Sud, interessando anche nelle ore notturne l’Appennino fino a quote medie. Nella giornata di Mercoledì ecco l’ingresso di aria più fredda con quota neve in calo anche lungo l’Appennino fin sotto i 1000 metri.

Alta pressione in arrivo; Primavera dinamica in vista

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano nella giornata di Giovedì lo spostamento verso i Balcani della saccatura depressionaria. Promontorio anticiclonico che dovrebbe invece rimontare tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale spingendosi poi fin sull’Italia. Condizioni meteo più asciutte nella seconda parte della settimana e con temperature in aumento fino a quale grado al di sopra delle medie del periodo.

