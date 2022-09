METEO – Maltempo e NEVE entro il WEEKEND: l’AUTUNNO bussa alla porta dell’ITALIA

Condizioni meteo attuali

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Fase transitoria per l’arrivo di correnti umide da sud-ovest che ci accompegneranno nelle prossime ore specie sulle regioni del centro-nord. I cieli risultano irregolarmente coperti sulla metà più settentrionale della penisola con caldo piuttosto elevato all’estremo sud. Nelle prossime ore il maltempo si farà sentire in Italia, vediamo cosa potrebbe accadere.

Peggioramento meteo tra oggi e domani, ecco le zone interessate

Focus meteo – Piogge e temporali si manifesteranno da stasera a partire dai settori settentrionali, con fenomeni intensi specie sulle regioni di nord-est. Nel mirino delle piogge anche i settori Tirrenici settentrionali, che nella notte e nelle ore mattutine di domani potrebbero ricevere importanti accumuli pluviometrici. A rischio nelle prossime 24 ore Toscana, Umbria e Lazio in questa prima fase perturbata. Lo spostamento della depressione permetterà un progressivo ingresso del maltempo anche nei giorni successivi della settimana.

Maltempo in arrivo, grazie all’attivazione di un flusso umido

Meteo settimana – Il promontorio anticiclonico si muoverà infatti molto velocemente verso est e l’arrivo di correnti più umide dai quadranti occidentali porterà piogge e temporali sulle regioni centrali. Alla fine della settimana situazione sinottica che potrebbe vedere la presenza di una vasta e profonda circolazione depressionaria centrata sul Mar Baltico. Questa porterebbe correnti instabili anche sul Mediterraneo centrale con maltempo in estensione nel corso del weekend a buona parte della Penisola. La configurazione proposta al momento dai principali modelli meteo sembrerebbe proprio quella di una vera e propria rottura stagionale, con annesso ritorno della neve in alta quota.

Fronte freddo e ritorno della neve nel weekend?

Come appena detto, nella seconda parte della settimana una circolazione depressionaria dovrebbe approfondirsi sul Mar Baltico. Un fronte freddo ad essa associato dovrebbe transitare sul Mediterraneo centrale a partire dalla giornata di sabato, portando maltempo su gran parte dell’Italia, con fenomeni più intensi specie al Nord-Est, Emilia Romagna e medio versante adriatico. Fronte freddo che porterà anche un calo delle temperature, con le prime nevicate in montagna: imbiancate sulle Alpi fino a quote di media montagna, con fenomeni anche fin sotto i 1500 metri sui settori di confine. Neve possibile anche in Appennino settentrionale, specie sui versanti Adriatici. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

