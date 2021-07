METEO – MALTEMPO e violente RAFFICHE di VENTO sferzano il Friuli, DANNI con alberi e pali caduti

Ancor prima di oggi, quando temporali e locali grandinate hanno comunque colpito alcuni settori del nordest, provocando dei danni e dei disagi soprattutto in Veneto , è stato nella giornata di ieri che il maltempo aveva iniziato a provocare i primi problemi. Infatti, ieri sera un violento nucleo temporalesco avrebbe investito il Friuli Venezia Giulia non senza conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo, prima di abbandonare definitivamente lo stivale.

Il miglioramento in atto questa sera sull’ Italia potrebbe essere solamente temporaneo, in quanto già a partire dalla giornata di domani venerdì 2 luglio le condizioni meteo torneranno a peggiorare nelle ore pomeridiane: stando infatti a ciò che prospettano attualmente i principali centri di calcolo , l’intrusione di correnti più fresche e instabili contribuiranno a generare temporali soprattutto sul settore appenninico Tosco-Emiliano. A seguire il weekend presenterà un’Italia meteorologicamente divisa a metà, con maltempo al nord e clima estivo al centro-sud.

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si sono presentate oggi all’insegna della stabilità sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale, anche se nel corso del pomeriggio non sono mancati disturbi di maltempo anche piuttosto intensi sulle regioni nordorientali, laddove era stata diramata già ieri un’allerta meteo della Protezione Civile valida per oggi . Tale instabilità si sta però esaurendo nel corso di queste ore.

Vigili del Fuoco e Protezione Civile in campo

Stando a ciò che si apprende dal sito “ilfriuli.it” il violento sistema temporalesco che ieri ha investito più o meno tutta la regione, avrebbe provocato dei danni e dei disagi connessi soprattutto alla caduta di diversi alberi e pali per il trasporto della corrente elettrica. Sul posto sono intervenuti non solo i Vigili del Fuoco, ma anche i volontari della Protezione Civile, rimuovendo i detriti, gli alberi e i pali caduti sulle strade per ripristinare il corretto funzionamento della rete stradale stessa. Fortunatamente non si segnalano vittime e/o feriti dell’accaduto.