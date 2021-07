METEO – Forte MALTEMPO, SFURIATA di GRANDINE colpisce il Veneto, Mareno: TRAVOLTE auto e diversi contusi

Tempo in prevalenza stabile in Italia oggi

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono risultate in prevalenza stabili sulla nostra Penisola grazie alla presenza di un campo di Alta pressione di origine africana che soprattutto sulle regioni centro-meridionali, ma anche in parte del nord, porta clima estivo e con cieli perlopiù soleggiati o poco nuvolosi. Tuttavia non sono mancate anche oggi delle eccezioni di maltempo specie nelle ore pomeridiane sulle aree nordorientali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Temporali e occasionali grandinate al nordest

Un flusso di correnti perturbate pilotato da una persistente area depressionaria presente sui Paesi europei centrali ha portato anche quest’oggi delle eccezioni di maltempo sulle zone più settentrionali della nostra Penisola. Nella fattispecie odierna, piogge, temporali e occasionali grandinate hanno interessato le regioni nordorientali, dove vige un’allerta meteo diramata già ieri dalla Protezione Civile e dove non sono mancate conseguenze, come vedremo nel presente editoriale.

Forte maltempo in Veneto, grandine a Mareno

Diversi nuclei temporaleschi si sono generati soprattutto nel pomeriggio sulle regioni nordorientali del Paese e, come talvolta è avvenuto in passato e anche ieri in Trentino, il maltempo ha provocato diversi disagi e allagamenti. Nel pomeriggio odierno è stata invece la volta del Veneto e in particolare a Mareno: qui infatti un temporale foriero di grandine si sarebbe abbattuto recando diversi problemi agli oggetti, ma anche alle persone come vedremo nel prossimo paragrafo.

