METEO – MALTEMPO ESTREMO colpisce il Brasile provocando FRANE e INONDAZIONI: 24 morti e 10 dispersi, i dettagli

Ritrovata stabilità in tutta Italia, fatto salvo per qualche eccezione localizzata

Dopo un rapido passaggio comunque invernale che ha interessato parte della nostra Penisola ad inizio di questa settimana con neve fino a quote di alta collina o bassa montagna in Abruzzo e alcune zone del sud, le condizioni meteo stanno tornando già a migliorare dal pomeriggio di ieri, con schiarite via via più ampie. Nella giornata odierna le condizioni atmosferiche sono tornate a risultare generalmente stabili, sia pur con qualche localizzata eccezione nel messinese, dove i rovesci appaiono comunque perlopiù blandi.

Prossimi giorni ancora bel tempo sull’Italia, con temperature in aumento

Lo scivolamento verso il Mediterraneo orientale della perturbazione polare marittima, che ha causato la suddetta e breve parentesi invernale ha favorito giocoforza una nuova espansione dell’Anticiclone azzorriano sull’Italia. Esso manterrà il controllo del nostro Paese e del Mediterraneo centro-occidentale anche nei prossimi giorni, quando peraltro le temperature tenderanno ad aumentare regalano un assaggio di primavera soprattutto al sud, dove i valori sfioreranno i +20°C in molte zone localmente anche superandoli.

Maltempo estremo colpisce il Brasile, danni ingenti

Mentre sulla nostra Penisola si assiste ad un periodo di prolungata stabilità, fatto salvo per qualche eccezione estemporanea e di breve durata, in Brasile l’estate continua ad arrancare, con frequenti perturbazioni che anche qualche settimana fa hanno portato una serie di danni e vittime. Nella giornata di ieri una nuova ondata di estremo maltempo ha colpito il Paese, provocando anche in questo caso danni ingenti con frane e inondazioni e, purtroppo, perdite di vite umane, come vedremo nel prossimo paragrafo.

