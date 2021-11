METEO – MALTEMPO flagella ancora l’ITALIA: NUBIFRAGI colpiscono Ascoli e provincia con FRANE e ALLAGAMENTI

Ennesima giornata di maltempo per la nostra Penisola

Dopo una prima metà del mese di novembre perturbata (per quanto mite, soprattutto al centro-sud) anche la seconda parte apre con condizioni meteo mediamente instabili sulla nostra Penisola. Una perturbazione, innescata dalla presenza di una goccia fredda nel Mediterraneo e che presenta un minimo di bassa pressione sul Canale di Sardegna è alla base del maltempo odierno, con fenomeni sparsi, ma localmente anche intensi come vedremo nel presente editoriale.

Prossime ore ancora piogge e occasionali temporali sull’Italia

Il suddetto minimo depressionario nelle prossime ore compirà un leggero spostamento verso i quadranti nordorientali. Ciò non favorirà sostanziali variazioni del quadro meteorologico sulla nostra Penisola, dove dunque continuerà a persistere il maltempo con piogge e occasionali temporali sui settori più disparati dello stivale (scopri quali). Qualche debole precipitazione raggiungerà le Alpi Retiche e le Dolomiti, dove la neve si attesterà comunque a quote prossime ai 2.000 metri.

Spiccata instabilità, quantitativi di pioggia importanti sulle Marche meridionali

Una giornata all’insegna del forte maltempo per le Marche, dove i fenomeni sono risultati a tratti anche intensi, soprattutto ad Ascoli e provincia, nonché sulle zone regionali meridionali. Il forte maltempo ha infatti colpito anche il capoluogo di provincia dove si registra un cumulato piuttosto importante dell’ordine di circa 74 millimetri (località Monticelli). Ma gli accumuli arrivano a toccare anche quasi il doppio (144 millimetri circa) nella vicina Mozzano. Un simile quantitativo di precipitazioni non ha mancato di portare dei disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ASCOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

