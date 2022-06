METEO – Maltempo, forte temporale colpisce la zona del nord Italia: allagamenti e danni. I dettagli

Altri forti temporali al nord Italia

La giornata di ieri è stata ricca di temporali al nord Italia dopo uno stop di mesi ed anche quella odierna non è stata da meno in alcune zone del nordest italiano. Temporali e purtroppo anche danni sono arrivati in parte del nord Italia ma tutto ciò era inevitabile vista l’energia elevatissima in gioco. Se il nord e la Toscana e marginalmente la Sardegna hanno avuto un certo refrigerio, ancora allerta caldo al meridione dove nelle ultime ore sono stati raggiunti i 41-42 gradi in Sicilia e Puglia. Torniamo ora al maltempo al settentrione poiché anche quest’oggi si sono avute alcune criticità, soprattutto tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Leggi anche: Nuovo picco del caldo nel fine settimana, ecco le regioni più roventi

Nubifragio colpisce il trevigiano

In particolare, oggi, forte maltempo ha colpito l’alto Veneto, causa passaggio di una linea temporalesca con pioggia e grandine. Un nubifragio ha investito intorno alle 13 la fascia pedemontana del Trevigiano, provocando l’allagamento dello stabilimento che ospita gli impianti Electrolux Italia a Susegana (Treviso), obbligando la direzione aziendale a sospendere la produzione ed a porre in Cassa integrazione 200 addetti. Danni e disagi anche in altre strutture e zone della città. Le intense precipitazioni intense piogge hanno anche provocato la chiusura di diversi sottopassi in città e creato disagi anche agli automobilisti. Nel corso delle prossime ore e la giornata di domani la situazione risulterà decisamente migliore. Leggi anche: Violento nubifragio e blackout nella città italiana, zone colpite

Forte maltempo anche in Piemonte ma siccità ancora estrema

Forte maltempo anche in Piemonte nella giornata di ieri con temporali e grandinate oltre che alcuni danni. Chicci grandi come noci sono caduti poco fa a Courgnè, nel torinese, dove una violenta grandinata ha danneggiato l’agricoltura, le automobili e distrutto molti orti, come riportato da lasentinella.gelocal.it. Stessa scena poco prima a Pont e poco dopo a Borgiallo ma fortunatamente a parte i danni e i disagi non ci sono state conseguenze sulle persone. Purtroppo, precipitazioni così brevi e violente non aiutano di certo per la siccità e l’emergenza resta ancora in vigore, tanti fiumi sono completamente in secca. Leggi anche: Stagione infuocata, allerta del Ministero della Salute per queste città italiane

CONTINUA A LEGGERE

Nuova ondata di caldo nel fine settimana

La tregua sarà molto breve poiché dalla giornata di venerdì al centro e al meridione prenderà piede una nuova ondata di caldo che nel corso del fine settimana si estenderà anche al settentrione. Un cambiamento più significativo del tempo potrebbe arrivare dalla metà della prossima settimana ma ne ripalperemo.

Seguiteci come sempre sulla nostra pagina

Noi vi ricordiamo di restare sintonizzati sul nostro sito dove potete scoprire tutte le notizie di attualità, cronaca, terremoti e meteo in tempo reale e sempre aggiornate. Vi ricordiamo inoltre di iscrivervi anche al nostro canale Youtube.