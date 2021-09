METEO – MALTEMPO in arrivo al Nord da metà settimana, con TEMPORALI e rischio NUBIFRAGI

Nel corso dei prossimi giorni il promontorio anticiclonico si sposterà verso levante, portando il suo asse sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, mentre una saccatura atlantica raggiungerà la Penisola Iberica, erodendo parzialmente il bordo orientale del promontorio. Un flusso di correnti umide e instabili provenienti dai quadranti sud-occidentali raggiungerà il nostro Paese portando molte nubi in transito ed anche polvere del deserto del Sahara. Al Centro-Sud il tempo si manterrà comunque asciutto, dove per vedere delle piogge bisognerà aspettare il weekend , mentre al Nord le condizioni meteo risulteranno più instabili. Vediamo dunque cosa accadrà in questi giorni della settimana sulle regioni settentrionali.

La rimonta del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo porterà avvezione di aria calda verso la nostra Penisola. Temperature in aumento prima al Centro-Nord, con massime che sulle pianure potranno raggiungere valori di 32-33°C nei giorni di martedì e mercoledì, per poi iniziare a diminuire leggermente. Al Sud l’ondata di caldo sarà maggiore nella seconda parte della settimana , con temperature che raggiungeranno i 33-34°C e con punte di 35-36°C sulla Sicilia.

Maltempo in arrivo al Nord già a metà settimana

Come appena accennato, nel corso dei prossimi giorni la Penisola Italiana sarà investita da correnti umide e instabili. Sia il modello americano GFS che quello europeo ECMWF sono in accordo sull’arrivo delle piogge al Nord già da metà settimana. Nella giornata di mercoledì le piogge interesseranno le regioni di Nord-Ovest, il Trentino e i settori settentrionali della Lombardia, dove i fenomeni potranno risultare molto intensi tra Varesotto e Comasco. Nella giornata di giovedì invece le piogge saranno estese su tutte le regioni settentrionali a tratti anche intense con forti rovesci e temporali, ad eccezione dell’Emilia Romagna che risulterà più asciutta. Sulla Lombardia tra il tardo pomeriggio e la serata i fenomeni potranno risultare molto intensi da assumere carattere di nubifragio. Dalla nottata su venerdì piogge in estensione anche alla Toscana, con acquazzoni e temporali, per poi estendersi nel weekend anche alle regioni centrali.