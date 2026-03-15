Meteo – Maltempo in arrivo in Italia nelle prossime ore con temporali anche intensi: ecco dove

Tempo instabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano mediamente perturbate, con piogge e temporali che stanno lasciando le regioni nordoccidentali e la Sardegna, ma che vanno estendendosi sulla Sicilia e sulla Basilicata e Calabria joniche, con fenomeni anche intensi. Qualche rovescio raggiunge anche l’Abruzzo, mentre sul resto del Paese si assiste a maggiore e relativa stabilità.

Affondo perturbato di stampo polare in Italia

L’attuale ondata di maltempo è stata innescata da una saccatura depressionaria di origine polare marittima in affondo sul bacino del Mediterraneo, determinando fino alla prima parte di oggi comunque forte maltempo in particolare al nordovest, dove nevicate abbondanti avrebbero interessato l’alto Piemonte. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una lieve e ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore ancora con maltempo in Italia

Nel corso delle prossime ore un vortice depressionario si azionerà sul Mediterraneo meridionale, alimentando condizioni di maltempo sul versante jonico del Paese, dove sono pertanto attesi ancora rovesci e possibili temporali localmente anche intensi stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve e ulteriore diminuzione.

Maltempo anche sul medio versante adriatico

Il maltempo, tuttavia, in serata si estenderà anche sul medio versante adriatico, con rovesci in ingresso tra Marche e Abruzzo, in questo caso scarsamente accompagnati da attività elettrica. Le condizioni meteo, invece, sul resto del Paese, si manterranno relativamente più stabili e asciutte grazie ad un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale responsabile del miglioramento in atto sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.