METEO – MALTEMPO in arrivo nella prossima settimana con PIOGGE diffuse e TEMPORALI. Ecco la TENDENZA

Venerdì Santo stabile e con clima primaverile

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano e buon venerdì. L’alta pressione continua a portare tempo stabile in Italia, mentre una circolazione depressionaria con aria fredda in quota presente tra Algeria e Tunisia richiama correnti calde e umide che dal continente africano si dirigono verso la Penisola Italiana. Bel tempo quindi in Italia nella giornata odierna ma con qualche velatura in transito e temperature anche di 4-6 gradi sopra le medie del periodo. Temperature massime che infatti arriveranno a toccare i 25°C specie sulle regioni occidentali e localmente con valori anche superiori.

Fronte freddo in transito nel weekend di Pasqua

Evoluzione sinottica che vede l’anticiclone delle Azzorre rimontare verso nord-est fino alla Scandinavia e questo permette ad una massa di aria fredda di muoversi dall’Europa nord-orientale verso Balcani e Mediterraneo. Fronte freddo che inizierà ad interessare l’Italia nel pomeriggio di domani portando piogge sparse soprattutto al Nord-Est. Linea di instabilità che nelle ore serali si porterà verso le regioni centrali, con acquazzoni sparsi e temporali soprattutto tra Lazio e Abruzzo nelle prime ore della notte. Torna anche la neve in Appennino fino ai 1300-1500 metri. Tra la notte e la mattinata di domenica maltempo che si sposterà sul Sud Italia e nella seconda parte della giornata fenomeni residui interesseranno solo Calabria e Sicilia. Domenica di Pasqua che vedrà quindi un graduale miglioramento delle condizioni meteo a partire dalle regioni settentrionali, per poi passare al Centro e al Sud con ampie schiarite. Le temperature tenderanno a diminuire portandosi sotto le medie del periodo.

Pasquetta più stabile ma con clima abbastanza fresco

Nel corso del lunedì di Pasquetta un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa orientale si porterà sui Balcani. Correnti piuttosto fredde dai quadranti nord-orientali interesseranno l’Italia portando ampie schiarite ma anche un ulteriore calo termico. Pasquetta quindi con tempo stabile e soleggiato in Italia ma con clima fresco, con temperature anche di 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Attenzione a possibili fenomeni residui sulla Sicilia dovute al rallentamento del fronte freddo a causa della presenza della goccia fredda sul Mediterraneo meridionale. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la prossima settimana, con maltempo organizzato in arrivo.

