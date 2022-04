METEO – WEEKEND di PASQUA parte con MALTEMPO, poi graduale miglioramento: i dettagli

Isolati rovesci in Sardegna, stabile altrove sull’Italia

Eccezion fatta per qualche isolato rovescio che interessa la Sardegna da questo pomeriggio, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono generalmente stabili e asciutte, nonostante il transito di nuvolosità talvolta irregolare e carica di pulviscolo sahariano, e con temperature in costante e graduale aumento. I valori registrati infatti in molte località iniziano ad essere anche oltre la media del periodo. Questo grazie alla presenza di un campo di Alta pressione di matrice africana, disturbato tuttavia a ovest da una perturbazione afro-mediterranea che si centra sull’Algeria, ma che progredisce verso est avvicinandosi allo stivale.

Peggioramento in arrivo per domani

La suddetta perturbazione afro-mediterranea avanzerà ulteriormente verso est nella giornata di domani venerdì 15 aprile, quando peraltro attirerà a sé un nucleo di correnti fredde di matrice artica sull’Europa centro-orientale. Ciò favorirà un duplice peggioramento sull’Italia grazie alla formazione di due distinti fronti instabili che colpiranno, con diverse modalità, diverse aree del Paese (scopri quali). Il tutto in un contesto di temperature che risulteranno in realtà ancora mediamente in aumento sullo stivale.

Weekend parte con il maltempo, ma tendenza è a migliorare

Il weekend partirà dunque con il maltempo che si azionerà nella giornata di sabato 16 aprile sul nord Italia a carattere sparso e su Sicilia e Calabria specie nella prima parte. A seguire isolati rovesci perlopiù di debole intensità potrebbero interessare i settori centrali (soprattutto il Lazio) e le stesse Calabria e Sicilia. Il fronte instabile si sposterà rapidamente verso meridione nella giornata di domenica 17 (Pasqua) stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con piogge, acquazzoni localmente anche intensi sulle Isole Maggiori (specie Sicilia) e reggino. E Pasquetta?

