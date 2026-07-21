Meteo – Maltempo in aumento in Italia anche violento, con altri rovesci e temporali in arrivo nelle prossime ore

Anticiclone vacilla sul Mediterraneo

Dopo una settimana completa di dominio assoluto, l’Anticiclone viene insediato da correnti relativamente più fresche in afflusso dai quadranti nordorientali sul Mediterraneo centrale che ne minano la struttura e portano già da ieri le prime note di maltempo. Piogge, temporali e grandinate con fenomeni localmente anche violenti flagellano quest’oggi la nostra Penisola, in particolare il nord, ma anche parte del centro. Rimane invece maggiormente stabile e asciutto al sud, dove le temperature continuano a rimanere su valori piuttosto elevati.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale a disposizione già nella giornata di ieri evidenziava la possibilità di violento maltempo: non a caso la Protezione Civile è stata indotta ad emettere un’allerta valida per alcuni settori del nostro Paese per la giornata odierna. Rimane relativamente più stabile al sud, ma anche in Sardegna, dove i picchi di temperatura potranno ancora raggiungere e superare i +40°C.

Prossime ore ancora con temporali e possibilità di nubifragi

Le prossime ore vedranno la prosecuzione del maltempo in particolare sulle regioni settentrionali e sulle Marche, dove i fenomeni localmente potranno assumere anche carattere di nubifragio. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, un miglioramento delle condizioni meteo riguarderà invece il resto dei settori centrali, con l’avanzamento di schiarite anche ampie. Il peggioramento sarà accompagnato da un calo anche sensibile delle temperature, proporzionale all’intensità dei fenomeni.

Ancora stabile e caldo al sud e Sardegna

Condizioni meteo di stabilità e bel tempo continueranno invece ad avvolgere le regioni meridionali e la Sardegna, con cieli spesso sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le condizioni climatiche in queste ore rimarranno ancora piuttosto calde e molto spesso disagevoli, specie sulle zone di pianura, con temperature ancora superiori alla media di riferimenti di diversi gradi.

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