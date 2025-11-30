Meteo – Maltempo in espansione in Italia con possibili temporali: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Serata di maltempo per Liguria e aree limitrofe

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano un peggioramento delle condizioni meteo fin dalle prime ore di questa mattina, con l’avanzamento di nuvolosità anche consistente sui settori più occidentali dello stivale dovuta all’avvicinamento di un cavo perturbato di matrice atlantica sul Mediterraneo centrale. Qualche rovescio sta già coinvolgendo e coinvolgerà anche per il resto della serata la Liguria, con sconfinamenti su Lombardia e Piemonte meridionali. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie, risultano in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in espansione per domani

Nella giornata di domani domenica 1° dicembre, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare ulteriormente sull’Italia, con l’estensione del maltempo sui settori centrali tirrenici, specie costieri, dove non sono esclusi temporali localmente anche intensi (soprattutto sulle isole della Toscana). Qualche rovescio raggiungerà comunque anche il nord in maniera più localizzata, con fiocchi sul settore alpino a quote di montagna. Rimane invece relativamente più stabile e asciutto altrove, nonostante l’aumento della nuvolosità specie sul basso settore tirrenico, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale, Appennino emiliano, settori settentrionali e tirrenici della Toscana, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte sud-orientale, Lombardia meridionale, restanti settori occidentali ed appenninici dell’Emilia-Romagna, resto della Toscana e sui settori costieri del Lazio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sulle restanti zone di Liguria, Piemonte meridionale, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio, e su Trentino, settori occidentali e meridionali del Veneto, Umbria, settori occidentali di Abruzzo e Molise e sui settori settentrionali di Campania e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile aumento le minime al Centro-Nord, localmente marcato sulle coste di Toscana e Lazio e sui settori alpini orientali; massime in locale sensibile diminuzione sulle aree appenniniche settentrionali. Venti: localmente forti settentrionali sulla Liguria centro-occidentale. Mari: temporaneamente molto mossi il Mar di Sardegna ed il settore occidentale del Mar Ligure.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 1 dicembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inf.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese

Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.