Meteo – Lieve peggioramento alle porte del Paese, con qualche rovescio in arrivo nelle prossime ore: i dettagli

Tempo in peggioramento su una parte del Paese

Un timido Anticiclone è in risalita sul bacino del Mediterraneo centrale da ieri e ha portato condizioni meteo di generale stabilità spesso accompagnate da bel tempo. Nella giornata odierna l’avvicinamento di un cavo perturbato di stampo atlantico fa già vacillare l’Alta pressione, con nuvolosità compatta in avanzamento sui settori più occidentali, malgrado l’assenza momentanea di fenomeni rilevanti. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Fase di maltempo al termine sull’Italia, ma un’altra già alle porte?

La fase di maltempo che per giorni e anche più di una settimana ha contrassegnato la nostra Penisola è terminata pertanto nella giornata di ieri, dopo qualche rovescio residuale che si era attivano fino al mattino sulle aree più meridionali. Tuttavia, il peggioramento in atto preluderà l’inizio di una nuova fase instabile che, come vedremo nel presente editoriale, porterà i suoi primissimi effetti già questa sera.

Prossime ore con primi rovesci in transito

Le prossime ore si caratterizzeranno per un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con i primi rovesci che faranno ingresso sulla Liguria, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. I fenomeni appariranno perlopiù di debole o moderata intensità e potranno sconfinare fin sul basso Piemonte e bassa Lombardia. Il tempo risulterà invece relativamente migliore altrove, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tempo migliore sul resto dello stivale e con temperature praticamente stazionarie

Le condizioni meteo si manterranno relativamente migliori su tutto il resto dello stivale, malgrado la nuvolosità in avanzamento sui settori più occidentali del Paese stesso, con assenza di fenomeni rilevanti. Le temperature, in questo contesto, non subiranno mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore. Tuttavia, l’ingresso dei primi fenomeni in Liguria, preluderà l’arrivo di un peggioramento ben più esteso nella settimana subentrante, sul quale approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

