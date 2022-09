METEO – MALTEMPO in ITALIA fino al WEEKEND con TEMPORALI e rischio NUBIFRAGI, breve pausa domani

Situazione meteo in Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! Un piccolo cavetto d’onda sta transitando sulla Penisola Italiana, il quale porterà nella giornata odierna piogge e temporali anche intensi su molte regioni d’Italia. Più stabile invece la giornata di domani con il maltempo che si allontana ad est e l’Italia viene interessata da una circolazione anticiclonica. Ma nel frattempo l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso nord fino alla Groenlandia favorirà la discesa di una depressione dall’Islanda verso l’Europa occidentale, con correnti instabili che andranno ad interessare le regioni centro-settentrionali nel weekend. Vediamo di seguito le previsioni per l’Italia.

Piogge e temporali sparsi in Italia con rischio nubifragi

Come appena detto, nella giornata odierna l’Italia sarà alle prese con il maltempo. Nella mattinata le precipitazioni interesseranno molte zone del Centro-Sud e con fenomeni anche su Emilia Romagna, Liguria e Piemonte meridionale. Fenomeni molto intensi interesseranno il Basso Lazio e soprattutto la Campania. Proprio su quest’ultima regione avremo acquazzoni e temporali sparsi, anche molto violenti e non si escludono dei locali nubifragi e grandinate di grosse dimensioni. Nel corso delle ore pomeridiane saranno invece le regioni adriatiche e la Basilicata ad essere interessate dal maltempo intenso ed ancora con il rischio di nubifragi soprattutto tra Puglia e Molise.

Temporaneo miglioramento nella giornata di domani

Nella giornata di domani il cavetto d’onda si sarà oramai allontanato sulla Penisola Balcanica e sull’Italia avremo una curvatura anticiclonica dei geopotenziali. Questo garantirà una giornata di bel tempo sul nostro Paese, con sole prevalente da Nord a Sud, salvo locali piogge pomeridiane sulle Alpi centro-occidentali. Anche le temperature tenderanno leggermente a salire, specie al Centro-Sud con massime che torneranno a sfiorare i 30°C dopo il calo odierno, con punte anche di 33°C-34°C su Sardegna e Sicilia. Miglioramento meteo che risulterà però solo temporaneo, come vedremo di seguito.

Nuovo peggioramento nel weekend

Col primo weekend del mese di settembre il maltempo dovrebbe risultare piuttosto marcato in Italia: stando agli ultimi aggiornamenti modellistici, la depressione in discesa dall’Islanda lungo il bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre dovrebbe approfondirsi ad ovest della Gran Bretagna. La sua azione andrebbe a favorire il richiamo di correnti caldo-umide sui versanti occidentali della nostra penisola, innescando forti temporali a partire dai settori Tirrenici. Un’ipotesi che al momento non sembrerebbe così remota e proposta più volte dalle simulazione dei centri di calcolo, ma che ha bisogno di ulteriori conferme per avverarsi.

