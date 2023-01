Meteo – Maltempo inarrestabile coinvolgerà ancora l’Italia, con pioggia e neve a bassa quota: ecco l’allerta della Protezione Civile

Tempo instabile quest’oggi e anche in serata

L’approfondimento di un doppio minimo di bassa pressione sul basso Tirreno e sul Mar Jonio ha determinato nella giornata odierna un nuovo peggioramento che ha coinvolto, di conseguenza, parte del meridione, le Isole e l’Abruzzo, con quote neve relativamente basse. In effetti questo doppio minimo richiama a sé correnti di aria più fredda di natura artica, responsabili di un clima pienamente invernale sull’intero territorio nazionale.

Domani ancora maltempo

Una circolazione depressionaria persisterà sul Mediterraneo centrale nella giornata di domani venerdì 27 gennaio e di conseguenza anche le condizioni meteo ne risentiranno, con piogge e rovesci insistenti su alcune aree del Paese e nevicate a quote relativamente basse. In particolare il maltempo si concentrerà principalmente tra Molise, Basilicata (potentino) Puglia e Campania, con quota neve che si attesterà intorno ai 600/800 metri, specie nelle prime ore della notte. Qualche nota instabile plausibile anche sulla Sicilia tirrenica, mentre altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte, con temperature comunque invernali.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale e Basilicata settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Sud e su Lazio centro-meridionale, Molise, Abruzzo, Marche e sulla Romagna, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 500-700 m sui settori interni del Centro, fino a localmente 300-400 m su Abruzzo, Marche e Romagna, al di sopra i 700-800 m sui settori meridionali peninsulari; apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile calo sui settori alpini, specie su quelli orientali. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali su regioni adriatiche, Liguria, Toscana, alto Lazio e Sicilia occidentale. Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e l’Adriatico centro-settentrionale.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 27 gennaio 2023:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto

Sardegna: Gallura

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Emilia Romagna: Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica.

