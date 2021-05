METEO – MALTEMPO intenso con forti PIOGGE e TEMPORALI in arrivo nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Settimana all’insegna del maltempo

Così come è spesso avvenuto nel corso di questa primavera piuttosto perturbata e fresca, la settimana corrente è stata contrassegnata dal maltempo all’interno della nostra Penisola, a causa di un costante flusso di correnti atlantiche nettamente sbilanciate verso il comparto europeo e il Mediterraneo. Piogge, temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio hanno interessato soprattutto le regioni centro-settentrionali, con qualche danno e disagio, non risparmiando talvolta anche quelle meridionali.

Clima che si mantiene fresco

In questo contesto di frequente maltempo, in cui rimane spesso avvolta la nostra Penisola anche negli ultimi giorni, le temperature nel Paese si aggirano su valori piuttosto freschi per il periodo e spesso sotto la media di riferimento. Ciò non implica la percezione di una primavera "fredda", in quanto nonostante tutto il clima risulta tutto sommato gradevole, specie nelle ore diurne, ma peserà certamente nel resoconto termico non solo di questo maggio, ma di tutta la primavera.

Maltempo quest’oggi sulla nostra Penisola

La persistenza di un flusso di correnti instabili di natura nordatlantica porta anche quest’oggi un peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, dopo il temporaneo miglioramento di ieri. Qualche rovescio ha infatti interessato e continua a farlo in queste ore le zone centrali, estendendosi successivamente anche su quelle settentrionali, in particolare sui settori nordorientali, dove nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo e stando ai principali centri di calcolo, il maltempo sembrerebbe continuare a colpire localmente anche in maniera intensa.

