METEO – MALTEMPO inarrestabile in ITALIA, la Protezione Civile emette una nuova ALLERTA, ecco dove

In serata condizioni di maltempo al centro Italia

Dopo una prima parte di giornata in cui il maltempo ha colpito soprattutto le regioni meridionali, il fronte instabile è poi risalito di latitudine andando a colpire le regioni centrali, con occasionali temporali e fenomeni localmente anche intensi. In serata tale quadro meteorologico appena presentato subirà una sostanziale conferma, con piogge e acquazzoni sparsi o diffusi che continueranno a colpire molte delle aree centrali del Paese (scopri quali), in alcuni casi anche accompagnati da attività elettrica.

Domani persiste flusso perturbato nel Mediterraneo

Un flusso perturbato continuerà ad insistere all’interno del Mediterraneo provocato dallo stazionamento della goccia fredda. Pertanto anche nella giornata di domani domenica 7 novembre è atteso maltempo con fenomeni mediamente moderati principalmente sul settore tirrenico centrale, con piogge o piovaschi localizzati o al più sparsi che interesseranno anche trapanese e la Liguria. Instabilità nelle prime ore della notte riguarderà anche le Marche. Più stabile altrove e con temperature nella media o poco al di sopra, specie al centro-sud. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana centro-meridionale, Umbria orientale, Lazio settentrionale e Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Centro, settori meridionali dell’Emilia-Romagna, Liguria, Campania e settori centro-occidentali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile rialzo su Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, localmente in sensibile rialzo sui settori alpini e su Puglia e Basilicata. Venti: forti settentrionali su basso Piemonte e Liguria, con raffiche di burrasca o burrasca forte sul Centro-Ponente ligure, in attenuazione; inizialmente forti nord-orientali sulla Toscana, in attenuazione; localmente forti sud-orientali sul medio e basso versante tirrenico, sulla Sicilia nord-orientale e sui settori ionici della Calabria meridionale; localmente forti dai quadranti meridionali sulla Sardegna. Mari: agitati il Mare di Sardegna e il Mar Ligure settore di Ponente; molto mossi i restanti bacini occidentali e lo Ionio a ridosso delle coste siciliane. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.