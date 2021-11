METEO – MALTEMPO incessante in ITALIA, la Protezione Civile emana l’ALLERTA ROSSA: ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori tirrenici di Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati da elevati e molto elevati, specie sulle zone costiere; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Campania e Basilicata occidentale, sul settore tirrenico centrale della Calabria, e su Toscana, Lazio, versanti occidentali della Sardegna, settori occidentali e meridionali della Sicilia, settori alpini e prealpini orientali e di pianura centrali della Lombardia, Trentino Alto Adige, settori occidentali e centro-settentrionali del Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati sui settori costieri di Lazio meridionale e Sardegna occidentale e sui settori settentrionali della Toscana, da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Sardegna, Sicilia, Basilicata, Lombardia e Veneto e su Emilia Romagna, Umbria, Marche occidentali, settori occidentali di Abruzzo e Molise e settori meridionali e ionici settentrionali della Calabria, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 700-900 m sulla Valle d’Aosta, sui settori alpini del Piemonte settentrionale e sui settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto, in abbassamento verso i 500-600 m, con apporti al suolo generalmente moderati; al di sopra dei 1000-1200 m sull’Appennino settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, specie sui crinali del settore tosco-emiliano; al di sopra dei dei 1400-1600 m sull’Appennino centrale, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: forti sud-occidentali sulle regioni centro-meridionali, sulla Liguria di Ponente e sui settori appenninici e adriatici dell’Emilia-Romagna, con raffiche di burrasca sui settori tirrenici e ionici centro-meridionali e sui settori settentrionali e meridionali della Sardegna, fino a burrasca forte sulle coste toscane a Nord dell’Elba e lungo tutti i i crinali appenninici e sui rilievi delle isole maggiori, in generale e momentanea attenuazione nel corso della giornata e in nuova intensificazione dalla serata. Mari: agitato, inizialmente molto agitato a ridosso delle coste toscane, il Mar Ligure; agitati il Mare e il Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale; da molto mossi a localmente agitati lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e il Canale d’Otranto; molto mossi il Tirreno settentrionale e l’Adriatico al largo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Dopo un’estate molto secca per il centro-sud, adesso l’ Italia sembra vittima di una maledizione inversa: piogge e temporali si confermeranno infatti anche nella giornata di domani sabato 27 novembre. Questa volta il maltempo si concentrerà sul medio-basso versante tirrenico con fenomeni localmente intensi. Rovesci e temporali incessanti su Campania e Calabria per cui ci sarà una breve pausa rispettivamente nella notte e in mattinata. Occasionali sconfinamento sul versante adriatico. Instabilità coinvolgerà anche le regioni nordorientali e la Lombardia orientale, dove la neve cadrà intorno ai 700/900 metri. Altrove il tempo si manterrà relativamente più stabile e asciutto. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 27 novembre 2021:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.